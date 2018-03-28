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    Çiriş otu nedir? Çiriş otunun faydaları neler?

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 16:34 | Son Güncelleme:

    Çiriş otu son günlerde en çok merak edilen bitkilerden biri oldu. Bu faydalı bitkinin ne olduğunu ve nelere iyi geldiğini merak eden vatandaşlar, çiriş otu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, çiriş otu nedir? Çiriş otunun faydaları neler? Çiriş otu nelere iyi geliyor?

    Çiriş otu bitkisi son dönemde en çok merak edilen bitkilerden. Özellikle hastalıklarını doğal yöntemlerle tedavi etmek isteyen vatandaşların araştırılmalarına konu olan çiriş otu hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. İşte çiriş otu hakkında merak edilen tüm detaylar...

    ÇİRİŞ OTU NEDİR?

    Çiriş ya da Çiriş otu Asphodelaceae familyasından Asphodelus cinsinin oluşturan bitki türlerinin ortak adıdır. Mart ve Nisan aylarında yeşil yaprakları topraktan yeni çıkarken dağlardan toplanan çiriş otu sebze olarak satılır ve çok miktarda tüketilir. Çirişli börek, çorba, sulu yemek ve pilav yapılır. Kendine has bir kokusu vardır. Türkiye’de birçok yörede yetiştiği bilinen çiriş otu daha çok Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde yetişir.

    ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI

    Çiriş otunun halk arasında birçok hastalığa iyi geldiğine inanılır. Çiriş otunun tedavisinde faydası olduğu düşünülen durumlar şunlardır;

    C vitamini bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır

    Emziren annelerin sütlerinin artmasına yardımcı olur

    Kadınlarda regl düzensizliğini karşı faydalıdır

    İdrar söktürücü etkisi vardır

    Saç kırana iyi gelir, ve saçları güçlendirir

    Egzamanın tedavi sürecinde katkı sağlar

    Etiketler: çiriş otunun yararları , SeoHaber , NoMobil , gündem
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