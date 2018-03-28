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    Çırılçıplak çatıya çıktı! Çayla ikna oldu

    İHA
    28.03.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve yedi katlı binanın çatısına çırılçıplak çıkan genç, inşaat sahibinin çay içme teklifi sonrasında çatıdan indi.

    Olay 12.30 sularında İzmit İnönü Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Serhat K., oturduğu apartmanın çatı katına çırılçıplak çıkarak oturdu. Binanın karşısında inşaat işleri yaparken durumu gören Mehdi Yıldız ise gencin intihar edebileceğini düşünerek 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Binanın çatısının çıkmaz sokakta olması nedeniyle 112 Acil Yardım ekipleri ulaşmakta zorluk çekince genç erkek uzun süre çatıda çıplak oturdu. Bu sırada inşaat sahibi Yıldız da Serhat K. ile sohbet ederek ikna etmeye çalıştı. 
    Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler apartmanın önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Bu esnada çatıdaki çıplak haldeki Serhat K. ile konuşan Mehdi Yıldız, gence ‘Gel aşağı in, çay içelim. Üşüme sen de’ demesi üzerine genç, ikna olarak çıktığı çatıdan aşağı indi. 

    Çatıdaki genci çay teklifi ile ikna eden Mehdi Yıldız, “İnşaatın önündeydim. Baktım arkadaş bu halde çıktı çatıya. O arada itfaiye ve polisi aradım. Daha önce görmemiştim, herhalde burada oturuyor. Çatıdaki delikten çıkarak buraya geldi. Uyardım kendisini, muhabbet ettim. Kendini aşağıya atmasın diye" dedi. Serhat K. daha sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis olay hakkında inceleme başlattı. 

     

     

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