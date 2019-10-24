‘Çırağa istismar’ davasında korkunç sözler!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Çırağa istismar’ davasında korkunç sözler!
GeriGündem ‘Çırağa istismar’ davasında korkunç sözler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
24.10.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

‘Çırağa istismar’ davasında korkunç sözler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Çırağa istismar’ davasında korkunç sözler!

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde çırak olarak yanında çalıştırdığı 18 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan 72 yaşındaki kahvehane işletmecisine 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Yahyalı'da Haziran ayında meydana gelen olayda iddiaya göre kahvehane işletmecisi 72 yaşındaki H.Y. isimi zanlı, yanında çalışan 18 yaşındaki erkek çocuğu K.B.’ye, ‘Eve gidelim, evin bahçesini sulayalım’ dedi. Zanlının evine giden ikili iddiaya göre alkol aldıktan sonra H.Y., mağdur K.B.’ye cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından evdeki eşinin altınlarının olmadığını fark eden H.Y., evinde hırsızlık olduğu iddiasıyla karakola gitti. O sırada karakola getirilen çocuk K.B. de H.Y.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek, zanlıdan şikayetçi oldu. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayda, savcılığa sevk edilen 72 yaşındaki H.Y. isimli şüpheli tutuklandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.Y.(72) ile mağdur erkek çocuğu K.B.(18) ve avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık H.Y. mahkemede savunmasında “Olay günü evin bahçesinde domates sitili suladık. Evde hırsızlık olayı oldu, şikayet ettim. Polis yakalayıp getirdi, sonra benim üzerime iftira attı. Çocuğu hiç tanımam, olay günü sabah diğer ortaklarım kıraathaneye getirerek çocuğun gariban olduğunu, sahip çıkmamı, çalıştırıp harçlığını vermemi söylediler. O gün de böyle bir olay yaşandı. Bende 3 yıldır bel soğukluğu vardır, cinsel ilişkiye bile giremiyorum, mağdurun kıyafetlerini çıkarmadım, istismarda bulunmadım, içki içince ben bayılmışım” diye konuştu.

‘İFTİRA ATTIM’ İDDİASI…

Mağdur erkek çocuğu K.B. ise pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde “Olay tarihinde bahçe suladık, içki içtik, o bayıldı, ben de bayılmışım ama biraz ayıktım. Emniyet'te verdiğim ilk ifademde iftira attım” dedi. Mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumu raporunda mağdura kendi iç çamaşırında sperm kalıntılarının olduğunu sorması üzerine mağdur K.B. “O baygınken ben kendisine mastürbasyon yaptım. O sperm kalıntılarını da kendi baksırıma silmiştim, bana herhangi bir saldırıda bulunmadı, o baygınken evdeki parayı aldım, iftira attım” diye cevap verdi. Savcı verdiği mütalaasında sanığın suçunun sabit olduğu, ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın yaşı ve cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (24.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle