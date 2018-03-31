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    'Cips nasıl 3.5 lira olur?' deyip saldırdı

    Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)
    31.03.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’da bir petrol istasyonuna gelen ve kendisini avukat olarak tanıtıp adının M.A. olduğunu söyleyen kişi, cips fiyatının yüksek olduğu iddiasıyla tartıştığı görevli Yücel Gündüz’e saldırıp tokat attı

    Diyarbakır'daki bir petrol istasyonuna ait markete 3 gün önce gelen M.A. marketten cips aldı. Müşterinin aldığı malzemeleri kasadan barkodlarını okutan görevli Yücel Gündüz, cips fiyatının 3.5 lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine M.A., "Bir cips nasıl 3.5 lira olur?" diyerek fiyata tepki gösterdi. Yücel Gündüz'ün "Ben burada çalışanım, fiyat bu" demesi üzerine M.A. tartışmaya devam etti. M.A.’nın tepkisi üzerine market çalışanı Yücel Gündüz, müşterisine cipsi alıp almamakta özgür olduğunu söyledi.

    'BEN AVUKATIM, SENİN ADIN NE?'

    Tartışmalar üzerine istasyonun çalışanları da markete gelerek iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Market çalışanıyla tartışan M.A., "Ben avukatım, senin adın ne? Sana tebligat göndereceğim" diyerek Yücel Gündüz’e saldırdı, tokat attı. Diğer çalışan araya girerek M.A.’yı marketten uzaklaştırdı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    M.A. aracına binerek uzaklaşırken,market çalışanı Yücel Gündüz, güvenlik kamerasından belirlediği plaka ve görüntülerle birlikte jandarma karakoluna giderek kendisini darp eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Jandarma, kendisini M.A. olarak tanıtan ve avukat olduğunu söyleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

    Etiketler: Saldırı , gündem
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