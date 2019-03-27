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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA (DHA)
27.03.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Çipli kimlik kartı sayısı 37 milyona ulaştı

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Çipli kimlik kartı sayısı 37 milyona ulaştı

E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, Türkiye'de çipli kimlik kartına geçen kişi sayısının yaklaşık 37 milyon kişiye ulaştığını bildirdi.

2017 yılında tüm ilçe nüfus müdürlüklerinde başlayan yeni çipli kimlik kartı dağıtımı sürüyor. 2 yılı aşan süreçte 82 milyon nüfusun yarıya yakını yeni kimlik kartına geçiş yaptı. E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, yurt genelinde nüfus müdürlüklerinde 11 bin civarında personel ile hizmet verdiklerini ifade ederek, "1 Ocak 2017 tarihinde tüm ilçe nüfus müdürlüklerinde başlayan çipli kimlik dağıtımı şu ana kadar yaklaşık 37 milyon kişiye ulaşmıştır" dedi.

'5 BİN MEMUR ALINMALI'

Sendika olarak yeni kimlik kartına geçiş sürecinin daha verimli olması için önerilerde bulunduklarını belirten Kart, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle tahsis edilmesine karar verilen bin 600 memur alımının yapılmasını, buna ilaveten 3 bin 500 memurun daha alınmasını istedi. Kart ayrıca, adres işlemlerinin e-devlet üzerinden e-devlet şifresi ile yapılabilmesi, göçle gelen vatandaşların adres işlemlerinin göç idaresi tarafından yapılması, emniyet ve kolluk kuvvetlerinde bulunan parmak izi verilerinin tümünün nüfus müdürlüklerine devrinin tamamlanması, kaymakamlık binası dışında hizmet veren nüfus müdürlüklerine güvenlik kadrosu tahsis edilmesini talep etti.

22 LİRA 50 KURUŞ ÖDENİYOR

Nüfus cüzdanını yeni kimlik kartı ile değiştirmek isteyenlerin, randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere başvuruda bulunması gerekiyor. Kimlik kartı randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait internet sitesinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi’nden alınabiliyor. Başvuruda kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf isteniyor. Başvuruların değerlendirilmesi sırasında herhangi bir sorun bulunmaması durumunda kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye PTT aracılığıyla teslim ediliyor. Nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi için belirlenmiş son tarih bulunmuyor. 2019 yılı için Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen bedele göre yeni kimlik kartı için 22 lira 50 kuruş ödeniyor. Kayıp nedeniyle düzenlenecek kimlik kartında ise bu bedel 45 liraya çıkıyor.

ÇİPTE HANGİ VERİLER VAR?

Yeni kimlik kartının üzerinde bulunan çip, TC Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyeti, Medeni Hali, Kan Grubu, Dini, Veriliş Tarihi, Kart Seri Numarası, Belgenin Geçerlilik Tarihi ile kişiye özgü biyometrik verileri içeriyor. Yeni kimlik kartı 10 yıl süreyle geçerli olurken, geçerlilik tarihi kart üzerinde yer alıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin yeniden başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Çipli kimlik kartları, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak da kullanılabiliyor.

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