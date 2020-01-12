MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı
GeriGündem Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2020 - 12:05,Son Güncelleme:/

Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ciplerinin dağda kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişilik off- road ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı.

Pamukkale'de 4 kişilik off-road ekibi, dün akşam ciple Çamlık güzergahından Servergazi Tepesi Çakıroluk mevkisine gitti. Araçları kara saplanan off-road ekibi, burada mahsur kaldı. Ekibin durumu bildirip yardım istemesi üzerine bölgeye AKUT görevlileri gönderildi. AKUT ekibi, 3 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan 4 kişiyi kara saplanan cipleriyle kurtardı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle