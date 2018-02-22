Ciple kamyonet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Atatürk Caddesi Yeni Buca Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Kaynaklar Mahallesi’nden Buca yönüne giden Hakan Erkılıç (43) yönetimindeki 35 GE 2256 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen Doğan Ersanlı (46) yönetimindeki 35 CVR 96 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, hurdaya dönen cipin sürücüsü Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, yanındaki Şemsettin Çelik (36), Hasan Hüseyin Koçer (54) ve Teoman Mete (34) ile kamyonet şoförü Ersanlı ve beraberindeki Şevki Kul (46) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.