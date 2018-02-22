Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Ciple kamyonet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

    Ciple kamyonet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

    Mehmet GÜNEY/İZMİR (DHA)
    22.02.2018 - 08:40 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Buca ilçesinde ciple kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

    Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Atatürk Caddesi Yeni Buca Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Kaynaklar Mahallesi’nden Buca yönüne giden Hakan Erkılıç (43) yönetimindeki 35 GE 2256 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen Doğan Ersanlı (46) yönetimindeki 35 CVR 96 plakalı kamyonetle çarpıştı.

    Kazada, hurdaya dönen cipin sürücüsü Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, yanındaki Şemsettin Çelik (36), Hasan Hüseyin Koçer (54) ve Teoman Mete (34) ile kamyonet şoförü Ersanlı ve beraberindeki Şevki Kul (46) yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Etiketler: İZmir , trafik kazası , kaza , Buca , Hakan Erkılıç , Doğan Ersanlı , Şemsettin Çelik , Hasan Hüseyin Koçer , Teoman Mete , Şevki Kul , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri