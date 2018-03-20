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    Çıplak vatandaşı polis son anda kurtardı

    YOZGAT, (DHA)
    20.03.2018 - 19:07 | Son Güncelleme:

    YOZGAT Cumhuriyet Meydanı’nda, psikolojik sorunları olduğu belirtilen İran uyruklu M.T. (22), üzerindeki giysileri çıkararak çırılçıplak kaldı. Çevredekiler tarafından tekme tokat dövülen M.T.’yi linçten polis kurtardı. Olay anı, kameraya yansıdı.

    Cumhuriyet Meydanı’nda bugün öğleden sonra meydana gelen olayda, bir genç yürürken üzerindeki giysileri çıkarıp atmaya başladı. Çırılçıplak kalan genci gören çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Genç ile çevredekiler arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 40 kişiyi bulan gruptakilerden bazılar genci tekme tokat dövüp yere yatırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, öfkeli kalabalığı dağıtıp, genci linçten kurtardı.

    Çıplak vatandaşı polis son anda kurtardı

    Psikolojik sorunları bulunan, İran uyruklu M.T. olduğu belirlenen genç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yozgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.T.’nin hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Polis, M.T.’nin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunu bildirdi.

    Çıplak vatandaşı polis son anda kurtardı

    Yozgat'ta Şehrin ortasında soyunan genci linç etmeye kalktılarYozgat Cumhuriyet Meydanı’nda, psikolojik sorunları olduğu belirtilen İran uyruklu M.T. (22), üzerindeki giysileri çıkararak çırılçıplak kaldı. Çevredekiler tarafından tekme tokat dövülen M.T.’yi linçten polis kurtardı. Olay anı, kameraya yansıdı.
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    Etiketler: Yozgat , çıplak , linç , gündem
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