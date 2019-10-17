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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 17.10.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Çıplak görüntülerle şantaj davasında karar

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Çıplak görüntülerle şantaj davasında karar

Kayseri'de İbrahim A. (27), amcasının kızı A.A.'ya (19), ele geçirdiği çıplak görüntüleriyle tehdit ederek, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen Şubat ayında meydana gelen olayda, işçi İbrahim A, kuzeni A.A'nın çıplak görüntülerini ele geçirip, bu görüntülerle tehdit etti.

İbrahim A., evine bırakma bahanesiyle aracına aldığı A.A.'ya, boş bir araziye götürüp cinsel istismarda bulundu.

A.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında,  'nitelikli cinsel istismar' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İFADESİNİ TEKRAR ETTİ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık İbrahim A. ile A.A. hazır bulundu.

İlk duruşmadaki ifadesinde, "Beni görüntülerle tehdit etti. Kafede oturduktan sonra 'gel seni evine bırakayım' dedi.

'Yok ağabey, şuradan şurası, ben giderim' dedim. Annesiyle konuşuyor gibi yapıp, hastane tarafına gideceğini söyledi.

O sıra amcam hasta olduğu için 'tamam' dedim. Issız bir alana götürüp istismarda bulundu" diyen A.A. ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık İbrahim A. ise, son sözünde, "İddiaların hiç birini kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık İbrahim A.'yı, 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan 10 yıl,  'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay ve 'Özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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