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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.12.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

Çıplak fotoğrafla şantaj iddiasına tutuklama

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Çıplak fotoğrafla şantaj iddiasına tutuklama

Samsun'da bir kişi sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanışıp arkadaş olduğu kadına çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıp cep telefonu, televizyon aldırdığı, bunları satarak paraya çevirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 1 çocuk babası E.S. (36), bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden sahte isim ve bir mankene ait resimle hesap açıp, evli olan D.A. (31) adlı kadınla önce sosyal paylaşım sitesinden, sonra da telefonla ve yüz yüze konuşarak arkadaş oldu.

E.S.'nin D.A. adlı kadına ait iç çamaşırlı çıplak fotoğraflar ile şantaj yapıp kadından para istediği iddia edildi. Genç kadından 4 adet sıfır cep telefonu ve 1 adet yine sıfır televizyon alan E.S.'nin bu ürünleri satarak paraya çevirdi.

D.A.'nın şikayeti üzerine E.S. ve arkadaşı N.Ç. (21) Tekkeköy polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen E.S., suçlamaları kabul etmeyerek, "D.A. ile Facebook'ta tanışıp arkadaş olduk. Kendisinin paraya ihtiyacı vardı ve 30 bin lira borç verdim. Bana verdiği ve gönderdiği telefonlar ve televizyon borcunu ödemek içindi. Kesinlikle kendisine şantaj yapmadım" dedi.

E.S. tutuklanması talebiyle, arkadaşı N.Ç. ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, N.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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