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    Çıplak ayakla anıta çelenk bıraktılar

    DHA
    01.05.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, sendikalar Taksim Meydanı’na geldi. Türk-İş üyesi bir grup Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na yürüdü.  Hak-Sen üyesi bir grup da  işçi haklarına dikkat çekmek için çıplak ayakla Taksim Meydanı’na geldi.

    Daha sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan Türk-İş üyesi grup, saygı duruşunda bulunarak 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı. Sendika üyeleri daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Grup burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan grup bir süre 1 Mayıs'a ilişkin sloganlar attı.

    Burada grup adına Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve KOOP-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar açıklama yaparak, “Ülkemizin her köşesinden sesleniyoruz. İş cinayetlerine son diyoruz, kayıt dışılığa, taşeron işçilere kadro düzenlemesindeki adaletsizliğe, düşük ücret politikalarına, vergi düzenindeki adaletsizliğe, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın her türlüsüne, sendikasızlaştırmaya, çalışanların sendika seçme özgürlüğü üzerindeki baskılara karşı sesimizi yükseltmek, mücadelemizi pekiştirmek için sesleniyoruz. Küresel sermayenin insanı yok sayan işçi hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmak isteyen amansız politikalarına karşı 1 Mayıs 2018'de Taksim'den bir kez daha haykırıyoruz, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz” dedi. Grup daha sonra, Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.

    ÇIPLAK AYAKLA GELDİLER

    Ardından Taksim Meydanı’na Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen) geldi. Grupta  bulunanların ayaklarının çıplak olması dikkat çekti. Ayaklarının işçi haklarına dikkat çekmek için çıplak olduğu öğrenildi. Grup Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra buradan ayrıldı.

    İstanbul ve Ankarada 1 Mayısİstanbul ve Ankara'da 1 Mayıs

    Çıplak ayakla anıta çelenk bıraktılar

    Etiketler: çıplak ayak , gündem
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