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    ‘Çıplak arama’ iddiasına yalanlama

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    22.05.2018 - 00:07 | Son Güncelleme:

    BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, sanatçı Pınar Aydınlar’ın çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

    Aydınlar, 2015’te HDP’den İzmir milletvekilliği için aday olduğu dönemde terör propagandası yaptığı iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza 10 aya indirilmişti. 15 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan Aydınlar, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Ardından çıplak aramaya maruz kaldığı iddiasıyla avukatı Murat Arksak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, iddialarla ilgili şunları söyledi: “Hiçbir hükümlü ya da tutukluya insanlık dışı, onur kırıcı davranışlarda bulunulmamaktadır. Hükümlünün üst araması mevzuata uygun yapılmıştır. Pınar Aydınlar’ın 16 Mayıs 2018 tarihinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu aile hekimi tarafından yapılan kabul muayenesinde; hükümlünün fiziki muayenesi normal olup, darp ve cevir (eziyet) izine rastlanmamıştır. Genel durumu iyi, herhangi bir şikâyeti bulunmamaktadır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , yalanlama , çıplak arama , gündem
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