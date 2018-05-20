Çıplak arama iddiasına suç duyurusu

Pınar Aydınlar, 2015’te HDP İzmir milletvekili adayı olduğu dönemdeki seçim çalışmalarında terör örgütünü övdüğü gerekçesiyle yargılanmış ve 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Bölge Adliye Mahkemesi, Aydınlar’ın cezasını 10 aya düşürerek onayladı. Almanya’da olduğu için hakkında yakalama kararı çıkartılan Aydınlar, 15 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’ndan yurda girince gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi’ne getirilen Aydınlar tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



ZORLA ÇIPLAK ARAMA

Pınar Aydınlar’ın avukatı Murat Arksak, cezaevine girerken müvekkilinin zorla çıplak aramadan geçirildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Avukat Arksak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şunları belirtti: “Müvekkilim Pınar Aydınlar cezaevinde tek başına müşahede altında tutulmaktadır. Müvekkilim cezaevine girdiği ilk gün kendisine çıplak arama dayatılmış ve zor kullanmak suretiyle kendisine çıplak arama yapılmıştır. Yaşanan olay Pınar Aydınlar’da manevi anlamda telafisi imkânsız zararlara yol açmıştır. Ayrıca kamuoyunda tanınan sanatçı ve siyasetçi kimliğinin de zedelenmesine yol açmıştır. Çıplak arama işlemi insanlık onuruyla bağdaşmaz. İşkence ve kötü muamele yasağı ihlal edilmiştir. Bu uygulamayı yapan cezaevi personeli cezalandırılmalıdır.”



