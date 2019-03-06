İş adamı cinayetinde şok detaylar! 'Ben bu işi hallederim, parayı alırım'
Gaziosmanpaşa’da cipine bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen tekstilci iş adamı Fırat Yıldırım’ın 800 bin TL'lik borcu için öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıldırım'ı silahla vurarak öldüren A.B. ve tekstilci 2 kardeş tutuklandı.
İş adamı Fırat Yıldırım,(44) 17 Aralık 2018 günü cipine bindiği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis, yaptığı kamera görüntüsü incelemesinde, Yıldırım'ın aracına bindiği sırada yanına yaklaşan başka bir araçtan ateş açıldığını belirlendi.
Polis olayla ilgili araştırmasını sürdürürken, saldırı yapılan araçta bulunan V.K. ve kardeşi Y.K. polise teslim oldu. Tekstilci 2 kardeş, ağabeyleri Ş.K'nın Yıldırım'dan 800 bin TL alacağı olduğunu, parayı tahsil etmek için uğraş verdikleri sırada, arkadaşları olan A.B'nin, "Ben bu işi hallederim, parayı alırım." dediğini öne sürdüler.
A.B'nin parayı alma vaadi üzerine Yıldırım'la görüşmek üzere yanına gittiklerini, Yıldırım aracına bindiği sırada A.B'nin hiç bir şey söylemeden silahını çıkartarak ateş ettiğini iddia ettiler.
İfadelerinin ardından adliyeye çıkartılan V.K ve Y.K çıkarıldıkları adliyede tutuklanırken, A.B'yi bulmak için polis çalışmasını sürdürdü. A.B'nin İzmir'e kaçtığının belirlenmesi üzerine çalışmalar İzmir'e kaydırıldı. A.B, İzmir'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan A.B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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