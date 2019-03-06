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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
06.03.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

İş adamı cinayetinde şok detaylar! 'Ben bu işi hallederim, parayı alırım'

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Gaziosmanpaşa’da cipine bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen tekstilci iş adamı Fırat Yıldırım’ın 800 bin TL'lik borcu için öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıldırım'ı silahla vurarak öldüren A.B. ve tekstilci 2 kardeş tutuklandı.

İş adamı Fırat Yıldırım,(44) 17 Aralık 2018 günü cipine bindiği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis, yaptığı kamera görüntüsü incelemesinde, Yıldırım'ın aracına bindiği sırada yanına yaklaşan başka bir araçtan ateş açıldığını belirlendi.

Polis olayla ilgili araştırmasını sürdürürken, saldırı yapılan araçta bulunan V.K. ve kardeşi Y.K. polise teslim oldu. Tekstilci 2 kardeş, ağabeyleri Ş.K'nın Yıldırım'dan 800 bin TL alacağı olduğunu, parayı tahsil etmek için uğraş verdikleri sırada, arkadaşları olan A.B'nin, "Ben bu işi hallederim, parayı alırım." dediğini öne sürdüler.

A.B'nin parayı alma vaadi üzerine Yıldırım'la görüşmek üzere yanına gittiklerini, Yıldırım aracına bindiği sırada A.B'nin hiç bir şey söylemeden silahını çıkartarak ateş ettiğini iddia ettiler.

İfadelerinin ardından adliyeye çıkartılan V.K ve Y.K çıkarıldıkları adliyede tutuklanırken, A.B'yi bulmak için polis çalışmasını sürdürdü. A.B'nin İzmir'e kaçtığının belirlenmesi üzerine çalışmalar İzmir'e kaydırıldı. A.B, İzmir'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan A.B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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