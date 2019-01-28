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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet BAYRAK/ORDU (DHA)
28.01.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Cipin çarptığı otomobildeki kadın yola savruldu, çocuğu için koştu

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Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen kar festivaline gitmek için yola çıkan çok sayıda sürücü tipi nedeniyle mahsur kaldı. Buz tutan yolda kayan bir cipin çarptığı otomobildeki kadın ise açık olan kapıdan yola savruldu. Çocuğu otomobilde kalan kadın, büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda dün kar festivali düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren yaylaya akın eden Ordulular, karda gönüllerince eğlendi.

Kar festivali için yola çıkan bazı sürücüler ise yayla yolunda, tipi nedeniyle mahsur kaldı. Buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip ise kayıp bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, adı öğrenilemeyen bir kadın otomobilin açık olan kapısından karlı yola düştü. Ciple birlikte kısa süre sürüklenen otomobilde çocuğu kalan kadın panik yaşadı. Otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak, durdu. Kadın hemen çocuğunun yanına koştu.

Yaşanan kaza ve kadının panik anları kameraya yansıdı.

Cipin çarptığı otomobildeki kadın yola savruldu, çocuğu için koştu

Cipin çarptığı otomobildeki kadın yola savruldu, çocuğu için koştu

Cipin çarptığı otomobildeki kadın yola savruldu, çocuğu için koştu

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