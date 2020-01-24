Cipi kaçırdı, bacağından oldu

İSTANBUL Ataşehir’de dün sabah 05.00 sıralarında, D-100 karayolunda, 15 yaşındaki Efe Ü.’nün kullandığı ve üvey babası Yavuz S.’ye ait cip, Kozyatağı mevkisinde kontrolden çıktı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden çocuk, önce bariyerlere daha sonra da Tuzcuoğlu Köprüsü’nün ayağına çarparak durabildi.

Kazayı gören ve yolun karşısında asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin içerisine sıkışan Efe Ü., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu kurtarılarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Efe Ü.’nün kaza nedeniyle parçalanan sağ bacağı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca diz üstünden kesildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürerken, 15 yaşındaki Efe Ü.’nün sabah saatlerinde üvey babasına ait cipin anahtarını alarak evden ayrıldığı öğrenildi.