Cip hırsızını vuran koruma tutuklandı
İSTANBUL eski Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’ın cipini çaldıktan sonra kaçan cezaevi firarisi Cemil Özel’i vurarak öldüren koruma Cemal Güler tutuklandı.
Önceki gün Kartal’da yaşanan olayda, Cemil Özel Barış Dalan’ın çalışır vaziyetteki cipini çalarak kaçtı. Barış Dalan’ın koruması ve şoförü Cemal Güler ise bir başka koruma Ergin K.’nın kullandığı araçla cipi takip etti. Güler kovalamacada Özel’i başından vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan Güler, ifadesinde “Tabancam, kovalamacada araçların birbirine çarpması sonucu ateş almıştı. Namlu yukarı doğruydu. Üzgünüm. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasını hiç istemezdim” dedi. Nöbetçi Anadolu Sulh 3. Ceza Hakimliği, Cemal Güler’in “kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ergin K. ise adli kontrolle bırakıldı.
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