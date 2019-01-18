Cip hırsızına güvenlik kurşunu
Olay, Kartal’a bağlı Orhantepe Mahallesi’ndeki Kırgülü Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre, Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’a ait çalışır şekilde duran cipe binen bir kişi, hareket ettiği sırada özel şoförü Cemal G. ile koruma Ergin Ç. müdahale etti. Cemal G. kovalamaca sırasında ateş açtı. Hırsız başına isabet eden kurşunla öldü. Cip bir servis aracına çarparak durdu. Başka bir iddiaya göre ise cip kaza yaptıktan sonra sürücü koltuğundaki kişi Cemal G. tarafından vuruldu. Öldürülen kişinin üzerinde sahte kimlik çıkarken parmak izi ve fotoğraf analizinde Cemil Özel olduğu, ‘nitelikli yağma’ ve ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından arandığı belirtildi. Özel’in yanında 2 kişinin daha olduğu ancak kaçtıkları belirlendi. Cemal G. ve Ergin Ç., olay yerinde teslim oldu. Yetkililer, özel güvenlik ya da yakın korumaların, saldırılara karşı ve meşru müdafaa durumunda, saldırı veya saldırganı savuşturmak amacı ile ve son çare olarak silah kullanma yetkisine sahip olduklarını belirtti.
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