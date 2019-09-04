Cinsel saldırı sanığına hakimden tepki: 'Demek sana gülümsememek gerek'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCinsel saldırı sanığına hakimden tepki: 'Demek sana gülümsememek gerek'
GeriGündem Cinsel saldırı sanığına hakimden tepki: 'Demek sana gülümsememek gerek'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
04.09.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Cinsel saldırı sanığına hakimden tepki: 'Demek sana gülümsememek gerek'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cinsel saldırı sanığına hakimden tepki: 'Demek sana gülümsememek gerek'

Antalya'da Norveçli turiste 'cinsel saldırı' iddiasıyla tutuklu yargılanan İlyas Erçorumlu'nun, “Bana gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" sözlerine mahkeme başkanı, “Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerek" diyerek tepki gösterdi.

Olay, 17 Mayıs'ta Kemer'de meydana geldi. İnşaat demircisi İlyas Erçorumlu, gece kulübünde tanıştığı Norveçli turist T.G.S.'ye (50) parkta tecavüz etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen İlyas Erçorumlu'yu kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı. Erçorumlu, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Hakkında 'cinsel saldırı' suçundan dava açılan İlyas Erçorumlu'nun yargılanmasına Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya avukatı ile birlikte katılan Erçorumlu, savunmasında “T.G.S. ile gece kulübünde tanıştım. Sürekli bana bakıyor ve gülümsüyordu. Kulüpten birlikte çıktık. Bir parkta oturduk. Sigara ikram ettim. Beni yanağımdan öptü. Ben de karşılık verdim. İngilizce bilmediğim için vücut diliyle anlaşıyorduk. Kadın bir anda bağırmaya başladı. Sonrasında gece kulübünden çıktıktan sonra bizi takip etmeye başlayan iki kişi, beni darbetmeye başladı. Sonra da insanların sayısı arttı. Polis beni kurtararak, karakola götürdü" dedi.

Erçorumlu, mahkeme başkanının “Senin amacın neydi" sorusuna “Benim amacım kadınla kendi rızasıyla ilişkiye girmekti" yanıtını verdi. Tutuklu sanık, “Kadının seninle ilişkiye girmek istediğini nereden anladın?" şeklindeki soruya ise “Gece kulübünde bize tercümanlık yapan bir kişi, kadının benden hoşlandığını söylemişti. Bana gece kulübünde sürekli bakıyor ve gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" karşılığını verdi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerekiyor" diyerek sanığa tepki gösterdi.

Sanığın tutukluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Aileden şok iddia...
Savaşın en büyük göçü!
'500 kilo altın var' dedikodusu harekete geçirdi! Define yerine bakın ne çıktı
Eğlence korkunç sonla bitti... Arkadaşlarını bırakıp kaçtılar: Elinden tuttum ama kurtaramadım