Cinsel saldırı davasında mide bulandıran gerçek ortaya çıktı

Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte hastaneye giden Ö.Ö.'nün 7 aylık hamile olduğu belirlendi. Doktor, tavırlarından şüphelendiği Ö.Ö.'yü özel odaya alıp kimden hamile kaldığını sordu. Ö.Ö., babası H.Ö.'nün kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyince, doktor polise haber verdi. Emniyete götürülen Ö.Ö., ifadesinde babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Ö.Ö., evde yalnız kaldıkları zaman babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğu, olayın 15- 20 defa gerçekleştiğini öne sürdü. Ö.Ö., anneannesinde kalan dayısı Ö.B.'nin de misafirliğe gittikleri gün tek başına kaldıkları sırada kendisine istismarda bulunduğunu iddia etti. Korkudan yaşadıklarını anlatamadığını ifade eden Ö.Ö., babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'den şikayetçi oldu.

Ö.Ö. savcılıktaki ifadesinde ise babası ve dayısının cinsel saldırıları dışında kimseyle ilişki yaşamadığını, çocuğun babasının tespiti için gerekli muayene ve raporların alınmasını talep etti. Ö.Ö., devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan Ö.B. tutuklandı, babaya ise ulaşılamadı. Yapılan DNA testinde bebeğin babasının dayı Ö.B. olduğu belirlendi.

MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ

H.Ö. ile Ö.B. hakkında Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de müdahil oldu.

Davanın ilk duruşması öncesi baba H.Ö. Manisa’da gözaltına alındı, getirildiği Diyarbakır'da mahkemeye çıkarıldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan dayı Ö.B., baba H.Ö. ile avukatları katıldı. Duruşmada babası hakkındaki ifadesini değiştiren, ailesi ile arasında sorunlar olduğu için yalan söylediğini belirtip, şikayetini geri alan Ö.Ö., dayısı Ö.B.'den ise şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, bebeğin babasının Ö.B. olduğunun belirlenmesi ve mağdurun babasına yönelik şikayetinden vazgeçmesi üzerine H.Ö.'nün adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Ö.B.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ö.B.'nin kardeşi Ömer B., yeğeninin ilk ifadelerinde babasını suçladığı, ancak mahkemede ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Suçlu iseler hem eniştesinin hem de kardeşinin ceza almasını isteyen Ömer B., "İkisi de bu işi yapmışsa, ikisinin de cezasız kalmasını istemiyorum. Daha önceki bütün ifadelerinde 'Benim babam' diyor. İlk duruşmada da 'Ben babamdan şikayetçi değilim' diyor. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.