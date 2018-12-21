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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/DHA 
21.12.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Cinsel istismarla suçlanan ‘sahte şeyh’in cezası belli oldu!

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Cinsel istismarla suçlanan ‘sahte şeyh’in cezası belli oldu!

KONYA'da, kendisini 'şeyh' olarak tanıtıp 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Işık, 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Işık, bilgisayarındaki videolar için de 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl daha hapis cezası aldı. Aynı davada 'cinsel istismara yardım etmek' suçundan tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak hakkında da 5 yıl hapis cezası verildi.

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'şeyh' diye tanıtan Süleyman Işık'ın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Tutuklandıktan sonra bir erkek müridi daha Işık'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine dosyalar birleştirildi. 

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 5'inci ve son duruşmasına katılan Süleyman Işık, savunmasında, ''Davaya sonradan  şikayetçi olarak katılan mağdurun iddialarını, kabul etmiyorum. Birkaç kez sohbete gelmişti. Onun dışında kendisiyle görüşmemiz olmadı. Sonradan bilerek mağdur yapılan bir şahıstır. Hakkımdaki iddialar asılsızdır'' dedi.

‘BENİM HAKKIMDAKİ İDDİALARIN HARAM OLDUĞUNU BİLİYORUM’

Mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine Işık, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, ''İftira ateşten bir gömlektir. Bu gömlek bana giydirilmeye çalışılmıştır. Hakkımda ifade veren kardeşlerimin iddialarını kabul etmiyorum. 10 aydır cezaevindeyim. Eşim rahatsız o nedenle benim bakımıma ihtiyacı var. Vereceğiniz karara saygılıyım. Mahkemenizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Benim hakkımdaki iddiaların haram olduğunu biliyorum. Onlara haram olduğunu söylemiştim. Beraatimi talep ediyorum ''dedi. 

62 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, cinsel saldırıya uğradığını ileri süren mağdurlardan birinin şikayetinden vazgeçtiğini ve onun adına açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.  

Heyet, Süleyman Işık'ın 5 kişiye yönelik 'cinsel istismar' suçlarını işlediğini hükmederek 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bilgisayarında çıkan videolar için de 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl daha hapis cezası ile 100 lira adli para cezası verildi.

Süleyman Işık'ın mağdurlardan birine cinsel istismarda bulunurken kendisine yardımcı olduğu ileri sürülen ve tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak'a da 'cinsel istismara yardım etmek' suçunda 5 yıl hapis cezası verildi.

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