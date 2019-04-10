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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/DHA
10.04.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Cinsel istismardan tutuklanan antrenörle ilgili şok gerçek!

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Cinsel istismardan tutuklanan antrenörle ilgili şok gerçek!

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde işlettiği spor salonuna kursa gelen, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kick boks antrenörü Yavuz Ö.'nün (65), 2016'da hakkındaki şikayet üzerine 11 yaşında bir kız çocuğuna 'cinsel istismar' suçundan tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Yavuz Ö.'nün tutuklanmasının ardından, bu dava kapsamında da tutuklanması kararlaştırıldı.

Çankaya ilçesinde spor salonu işleten Yavuz Ö.'nün iş yerine kurs için gelen kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu, bir çocuğun yaşadıklarını arkadaşlarına anlatmasıyla ortaya çıktı. Benzer durumdaki arkadaşları da yaşadıklarını aileleriyle paylaştı. Ailelerin şikayeti üzerine Yavuz Ö. gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından 18 yaşından büyük iki sporcu kız da daha önce Yavuz Ö.'nün cinsel istismarına uğradıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Mağdur çocuklar, pedagog ve avukatları eşliğinde verdikleri ifadede, şüpheli Yavuz Ö.'nün, özel ders verme bahanesiyle kendilerini spor salonuna çağırdığını ve cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Yavuz Ö. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını savundu. Yavuz Ö., 1 Nisan'da savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKSUZ YARGILANDIĞI DAVADA DA TUTUKLANDI

Yavuz Ö. hakkında, 2016 yılında 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunulduğu, savcılığın iki kez delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdiği; ancak avukatın itirazı üzerine dava açıldığı ortaya çıktı. Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Yavuz Ö.’nün, başka kız çocuklarına da cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, bu dava kapsamında da tutuklanmasına karar verildi.

MAĞDUR AVUKATLARINDAN AİLELERE ÇAĞRI

Yavuz Ö.’nün istismarına uğradığında 11 yaşında olduğu belirtilen kızın ailesinin avukatı Aybüke Özdemir, 'cinsel istismar' suçunun cezasının 8 ile 15 yıl arasında olduğunu söyledi. Özdemir, "Ancak bu şahsın spor salonunda eğitici ve öğretici konumda olması nedeniyle suçun nitelikli halinden yargılanması gerekmektedir" dedi.

Mağdur çocuklardan birinin ailesinin avukat Yeliz Büşra Gülbay ise, Yavuz Ö.’nün tutuklanmış olmasının soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu dosyada halen şikayetçi olmayan ve şikayetçi olmaktan çekinen birçok mağdur mevcut. Burada ailelere büyük görev düşüyor. Çünkü ailelerden çocuklar çekiniyor. Bu dile geldiğinde çocukların suçlanması, asıl suçlu kendiymiş gibi hissetmesine sebep oluyor. Aileler eğer çocuklara destek olursa, mağduriyetlerin ortaya çıkması daha kolay olacaktır. Biz yargılama sonuna kadar bu dosyanın takipçisi olacağız" diye konuştu.

 

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