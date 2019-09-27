Cinsel istismarda bulundu... 2 yıl boyunca kaçtı... Yakalandı... Serbest kaldı... 9 yıl hapis verildi... Yine kayıp
77 yaşındaki kadına tecavüz girişimi davasının sanığı iki yıl sonra yakalandı, ifadesi alındıktan sonra mahkemece serbest bırakıldı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan sanığa 9 yıl hapis verirken, 1 ay önceki duruşmada serbest bıraktığı sanık için yeniden yakalama kararı çıkarttı.
Ankara Gölbaşı’na bağlı bir köyde yalnız yaşayan K.Ç. (77), 1 Temmuz 2017 günü saat 02.50 sıralarında evinde uyuduğu sırada kilitli olmayan evinin kapısının açıldığını ve içeriye bir şahsın girdiğini fark etti. Oğullarından birinin geldiğini düşünen yaşlı kadın, gelen kişiye ışığı yakmasını söyledi. Gelen kişi “Gözünü alır” diyerek ışığı yakmayı reddederek yaşlı kadının yanına uzanıp taciz etmeye başladı. K.Ç. ifadesinde “Direnince başımın arkasını betona vurdu. Ben artık mücadele edemeyeceğimi anlayınca su istedim. O mutfağa geçince pencereden atlayarak kaçtım” dedi.
SUÇU REDDETTİ, KAYIPLARA KARIŞTI
Soruşturmada şüphelinin, yaşlı kadının evinin yakınlarındaki işyerinin kulübesinde bekçi olarak görev yapan Süleyman E. olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkındaki suçlamaları reddetti, serbest bırakıldı. Süleyman E. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması 23 Ocak’ta yapıldı. Ancak sanık Süleyman E. duruşmaya katılmadı.
‘MAĞDUR ALZHEIMER HASTASI’
Davanın mart ve haziran aylarında yapılan duruşmalarında da sanık yakalanmadığı için hazır edilmedi. 23 Ağustos’ta yakalanarak yargılandığı mahkemeye çıkartıldı. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddeden Süleyman E. olay gecesi K.Ç. ile karşılaşmadığını iddia ederek “Mağdur kendisini tanıdığım kadarıyla alzheimer hastasıdır, olayla ilgili olarak rahatsızlığı sebebiyle benim ismimi verdiğini düşünüyorum, kendisi ile aramızda herhangi bir husumet yoktur” dedi. Savunmanın ardından mahkeme sanığı serbest bıraktı.
İNDİRİMSİZ 9 YIL HAPİS CEZASI
Sanık Süleyman E. serbest kaldıktan sonra yapılan 24 Eylül’deki duruşmaya ise katılmadı. Bu tarihteki duruşmada savcı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, suça konu eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardında mahkeme sanık Süleyman E. hakkında cinsel saldırı suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Ancak suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle verdiği cezayı 9 yıla indirdi. İyi hal indirimi yapılmadı. Sanık hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yaşlı kadının avukatı Kemal Yıldırım, “1 ay önce tutuklanmış olsaydı bugün bu trajikomik manzarayla karşılaşmayacaktık” dedi.
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