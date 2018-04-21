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    Cinsel istismar tasarısı yeni döneme kalıyor

    Turan YILMAZ / ANKARA
    21.04.2018 - 00:39 | Son Güncelleme:

    AK Parti ve MHP’nin sürpriz 24 Haziran’da erken seçim kararı, kamuoyunda büyük beklenti yaratan tecavüz suçlarına ağır yaptırımlar getiren cinsel istismar tasarısını tehlikeye soktu.

    TBMM Adalet Komisyonu’nun gündeminde bulunan tasarının erken seçim sürecinin sıkışık takvimi nedeniyle yeni döneme kalabileceği belirtiliyor.

    TOPLANTI SON ANDA İPTAL
    Hükümetin 6 bakan görevlendirerek hazırladığı tasarının önceki gün Adalet Komisyonu’nda başlaması planlanan görüşmeleri, erken seçim kararının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı nedeniyle son anda iptal edildi. Bu toplantıda tasarı alt komisyona gönderilip muhalefetin yanı sıra konunun uzmanları ile akademisyenlerin katkısı sağlanacaktı. İptal edilen toplantı için henüz yeni bir tarih verilmezken, Adalet Komisyonu ve AK Parti yetkilileri Hürriyet’e, erken seçim kararına işaret ederek bu sıkışık takvimde tasarının görüşülmesinin güçlüğüne dikkat çektiler. Komisyon ve AK Parti yetkilileri, “Bu sıkışık takvime bakınca tasarı büyük bir olasılıkla yeni döneme kalacak gibi görünüyor” dediler.

    AĞIR HAPİS CEZASI
    Tasarı, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırını 20 yıldan 40 yıla, suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilmesini öngörüyor.

    Etiketler: Cinsel istismar , gazetehaberleri , gündem
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