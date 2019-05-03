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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/DHA 
03.05.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Cinsel istismar iddiasında şaşırtan gelişme! Kapı kilidi beraat ettirdi...

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Cinsel istismar iddiasında şaşırtan gelişme! Kapı kilidi beraat ettirdi...

İZMİR’in Çiğli ilçesinde, üst komşusu A.A.'ya (51) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Barış D. (32), Bölge Adliye Mahkemesi'nde beraat etti. Beraat kararını, sanık avukatının, şikayetçi kadının oğlunun ifadesinde 'annesini kurtarmak için için yatak odasının kilitli olan kapısını kırarak, içeri girdiği' ifadesine karşın olay yeri inceleme raporunda 'kapıda kilit yeri bulunmadığı' yönündeki tespiti fark etmesi sağladı.

Çiğli’de oğlu M.B.O (20) ile yaşayan A.A. 14 Ağustos 2017 tarihinde alt kat komşularının oğlu Barış D.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, polise şikayetçi oldu.  İfadesinde evinin kapısı açık olduğu sırada Barış D.’nin içeriye girdiğini, 'yenge' diye seslendiğini, kendisinin bu sırada kıyafetini değiştirdiğini anlatan A.A., komşu oğlunun yatak odasına girerek, cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

A.A.’nın oğlu M.B.O. da olay sırasında uyuduğunu, sesler üzerine uyandığını, kilitli olan yatak odasının kapısını kırıp, içeri girdiğini ve annesini kurtardığını söyledi.

Gözaltına alının Barış D., tutuklandı ve hakkında ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan dava açıldı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada tutuklu sanık Barış D., suçlamaları kabul etmedi. Barış D., A.A.’nın kendisini evine davet ederek, uyuşturucu işi yapmayı teklif ettiğini, kabul etmeyince de erkek arkadaşı ile oğlu tarafından bıçakla yaralandığını iddia etti. Mahkeme, sanığı 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

AVUKATIN DİKKATİ KARARI DEĞİŞTİRTTİ

Ancak sanık avukatı Rasih Feridun Sencer, kararı temyiz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi'nde görülen temyiz duruşmasında, avukat Sencer, olayın 14 Ağustos 2017 tarihinde saat 02.30 sıralarında meydana geldiğinin iddia edildiğini ancak şikayetin 15 Ağustos 2017 günü saat 13.30 sıralarında yapıldığını belirtti.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nden A.A.'ya verilen raporda herhangi bir darp ya da zorlama izine rastlanmadığını kaydeden Sencer, olay yeri inceleme raporunda yatak odasının kapısında kilit olmadığının yer aldığını belirterek, "Dolayısıyla kapının kilitlenmesi mümkün değil" dedi. Avukat, A.A.'nın oğlu M.B.O.'nun, yatak odasının kapısının kilitli olduğu ve tekme ile açıp içeri girdiği yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

MAHKEME HAYATIN AKIŞINA AYKIRI BULDU

15. Ceza Dairesi, A.A.'da darp, cebir ve zorlama izi olmadan tecavüze uğramasının, dairenin hemen girişindeki salonda bulunan oğlu M.B.O.'nun yaşananları duymamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirterek Barış D.'yi beraat ettirdi.

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