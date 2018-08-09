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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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09.08.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Cinsel istismar iddiası üzerine Adnan Oktar ve 'Kedicikler'e DNA testi yapıldı

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Cinsel istismar iddiası üzerine Adnan Oktar ve 'Kedicikler'e DNA testi yapıldı

Suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Adnan Oktar, cezaevindeki açık görüşte kardeşi ve yeğeniyle bir araya geldi. Adnan Oktar, şimdiye kadar atanan 7 avukatı beğenmediği gerekçesiyle reddetti. Şu an dosyasına 8'inci avukat bakıyor. Öte yandan hakkındaki en önemli suçlamalardan biri de cinsel istismar olan Adnan Oktar'ın, yanındaki kadınlarla herhangi bir temasta bulunup bulunmadığının belirlenmesi için hem kendisinden hem de kamuoyunda, 'Kedicikler' olarak bilinen kadınlardan DNA örneği alındı. Bunun dışında bazı biyolojik testler de yapıldı.

TRT Haber'in haberine göre, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak tanınan Adnan Oktar, suç örgütüne yönelik 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonla İstanbul'daki villasında gözaltına alındı. İlk açık görüşte sorgusundaki gibi hakkındaki iddiaları yalanladı. Oktar, cinsel istismar, saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi birçok konuyla suçlanıyor.

ATANAN 7 AVUKATI BEĞENMEMİŞ, 8. AVUKAT DOSYAYA BAKIYOR

Adnan Oktar, şimdiye kadar atanan 7 avukatı beğenmediği gerekçesiyle reddetti. Şu an dosyasına 8'inci avukat bakıyor. Sorgusunda Oktar'a 353 soru yöneltildi. Sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Oktar, ilk açık görüşünde kardeşi ve yeğeniyle bir araya geldi.

1 saat süren görüşmeye, 2 infaz koruma memuru da refakat etti. Oktar, İsrail ile ilişkilerinden ABD ile Türkiye arasındaki gerilime, FETÖ'den cinsel istismar konularına kadar kendisiyle ilgili iddialar hakkında konuştu. Görüş, kimsenin olmadığı alanda, diğer mahkum ve yakınlarıyla temas olmadan gerçekleştirildi.

İşte Adnan Hoca'nın cephaneliğiAdnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda basılan evlerde ele geçirilen silah ve mühimmat Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.Çetin AYDIN / İSTANBUL
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KEDİCİKLERE VE ADNAN OKTAR'A DNA TESTİ

Hakkındaki en önemli suçlamalardan biri de cinsel istismar olan Adnan Oktar'ın, yanındaki kadınlarla herhangi bir temasta bulunup bulunmadığına dair hem kendisinden hem de kadınlardan DNA örneği alındı. Bunun dışında bazı biyolojik testler de yapıldı.

CEZAEVİNDEKİ HAYATI: HESABINDA 4 BİN 70 LİRA VAR

Adnan Oktar, 3 kişilik koğuşta tek başına kalıyor. Sabahları kahvaltıdan sonra spor yapıyor. Kendisine 3 öğün yemek veriliyor. Cezaevi yönetiminin belirlediği gün ve saatlerde banyosunu yapıyor. Aylık 1200, haftalık 300 lira harcamasına izin veriliyor. Hesabına son olarak 500 lira yatırıldı, hesabında şu an 4 bin 70 lira var.

Oktar, İsrail'in kendisinin Mehdi olduğuna inandığını belirterek, "Bir Mehdi, Mesih inançları var. İsrail benim Tevrat'ta geçen Moşiyah olduğumu düşünüyor" iddiasında bulundu. Oktar, kendisinin Masonların da beklediği kişi olduğunu iddia etti ve, "Masonlar da beklenen kişi Adon diyor. Bu yüzden biz sana tabiyiz dedi masonlar" açıklamasını yaptı.

Adnan Oktar, İsrail ile ilişkileri için şu iddialarda bulundu:

"Bizim İran, Rusya ve Çin'le de ilişkilerimiz iyi. Sadece İsrail değil oralara da heyetler göndeririz. İsrail'den çantalar dolusu altın para geliyor deniyor. Misafir ettiğimiz hahamların uçak biletlerini bile biz alıyoruz. Eğer Türkiye'yi İsrail'e sevdirmeseydik, ABD 24 Haziran'dan sonra Ermeni Soykırımı'nı tanıyacaktı. Biz sempati kanallarını kullandık, İsrail'in güçlü bir devlet olduğunu kabul etmek gerek. Onunla gerilim İngiliz derin devletinin oyunudur."

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