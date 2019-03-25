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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
25.03.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Cinsel ilişkiye girdiği kadını öldürmüştü! Cezası belli oldu

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Cinsel ilişkiye girdiği kadını öldürmüştü! Cezası belli oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde cinsel ilişkiye girdiği Adalet Maydos'u (68) boğarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hayri Keçeli (36) 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapse mahkum edildi.

Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde oturan Adalet Maydos, 15 Mart 2016 tarihinde evinde ölü bulundu. Savcılık incelemesinin ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Maydos'un otopsisinde, cinsel ilişki sırasında boğularak, öldürüldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında cinayet şüphelilerinin yakalanması için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği kurduğu özel ekiple çalışmalara başladı. Ekibin yaptığı teknik ve fiziki takip sonrası cinayet şüphelisinin Hayri Keçeli olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, cinayet şüphelisini geçen yıl 21 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde yakaladı. Ayrıca soruşturma kapsamında Maydos'un ölümünden önce telefonla görüştüğü belirlenen şüpheli M.B. de (53) gözaltına alındı. 

İLİŞKİ SIRASINDA BOĞAZINI SIKMIŞ

Baş şüpheli olarak gözaltına alınan Hayri Keçeli ifadesi sırasında suçunu itiraf etti. Hayri Keçeli ifadesinde, "Para karşılığında Maydos'a ait evinde cinsel ilişkiye girdik. Cinsel ilişki sırasında boğazını sıktım, Maydos'un gözleri kaydı ve hareketsiz bir şekilde yere yığıldı. Bunun üzerine korkarak olay yerinden kaçtım. Daha sonra öldüğünü öğrendim ve kimseye bu olaydan bahsetmedim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Hayri Keçeli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Tutuklu yargılanan sanık Hayri Keçeli, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada son kez hakim karşısına çıktı. Sanığın avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Hayri Keçeli savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatını talep etti. Savunmanın ardından mahkeme heyeti sanık Hayri Keçeli'ye 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın arından Hayri Keçeli tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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Son 24 saatte ne oldu? (25.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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