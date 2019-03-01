Cinsel içerikli tehdit ve dayak iddiasında koruma kararı
Şarkıcı Sılanaz Pilsin (38), kendisi gibi şarkıcı olan Gönül Daban’a karşı mahkemeden koruma kararı aldırdı. Başvuru dilekçesinde Daban’ın, Pilsin’i tehdit ettiği, hakkında cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürüldü. Aile Mahkemesi, Pilsin’e yönelik 1 aylık koruma kararı verdi. Kararda Daban’ın, Pilsin’in sahne aldığı mekânlara yaklaşmasına da yasak getirildi.
SAHNE sanatçıları Pilsin ve Daban arasında geçen yılın ortalarında husumet başladı. Birbirleri hakkında suçlamalarda bulunan ikili arasındaki gerilim geçen 8 Aralık akşamı kavgaya dönüştü. Daban ile kimliği belirlenemeyen başka bir kadın tarafından Bahçeşehir’de ormanlık alanda darp edildiğini belirten Pilsin savcılığa başvurdu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı; tarafların ifadeleri alındı. Pilsin, soruşturma süreci devam ederken, kendisine yönelik tehditler sürdüğü gerekçesi ile koruma kararı için mahkemeye başvurdu.
‘TEHDİT SÜRÜYOR’ İDDİASI
Büyükçekmece Aile Mahkemesine Pilsin’in avukatının yaptığı başvuruda Daban’a ilişkin özetle “Uzun süreden beri müvekkili tehdit ediyor. Sosyal medya, telefon gibi iletişim araçlarını kullanarak rahatsızlık veriyor. Müvekkil, hakaret, tehdide maruz kalıyor. Müvekkil hakkında cinsel içerikli paylaşımlarda bulunuyor” denildi. Koruma kararında Daban’ın 6 ay boyunca Pilsin’e yaklaşmaması, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi yönünde karar verilmesi talep edildi.
1 AYLIK KORUMA
Mahkeme, yapılan başvuru sonrası Pilsin’e yönelik 1 aylık koruma kararı verdi. Karara göre, Daban, Pilsin’i iletişim araçları ile rahatsız edemeyecek, evi yanı sıra sahne aldığı mekânlara da yaklaşamayacak.
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