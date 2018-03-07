Cinsel gücü artıran besinler hangileri? Mutlu bir cinsel yaşam için öneriler

Diyetisyen Elvan Odabaşı, cinsel gücü tetikleyici besinleri ve etkinlerini; Seksolog Rayka Kumru ise mutlu bir cinsel yaşam için yapılması gerekenleri anlattı. Diyetisyen Elvan Odabaşı, cinsel gücü tetikleyici besinleri ve etkinlerini; Seksolog Rayka Kumru ise mutlu bir cinsel yaşam için yapılması gerekenleri anlattı.



Afrodizyak etkili besinler libidoyu artırarak, kan akışını hızlandırır, hormon seviyelerini artırır, nörotransmitter sagılanmasını tetikleyerek cinsel istek ve performansı olumlu yönde etkiler. Bu besinler;



• Nar

• Bitter çikolata

• Kakao

• Kuruyemişler

• Sarımsak

• Zencefil

• Üzüm

• Kiraz

• Muz

• Midye

• İstiridye

• Baharatlar: Safran, tarçın, karanfil, muskat, kekik ve vanilyadır.



Saydığımız bu besinlerin yapılarında bulunan vitamin, mineral, alkaloit ve diğer maddeler afrodizyak özellik taşımalarına yardımcı olur. Yemek, tatlı ve hatta içeceklerinizde bu besinlere yer vererek cinsel hayatınızı olumlu yönde etkileyebilirsiniz.

Mutlu bir cinsel yaşam için nelere dikkat etmeliyiz?

Rayka Kumru: Cinsel sağlık ve dolayısıyla sağlıklı bir cinsel yaşam sadece istendiğinde sağlıklı şekilde üreyebilmek, enfeksiyonlardan yoksun olmak ve belli zamanlarda sevişmek ile ilgili değildir. Dünya Sağlık Örgütü, cinsel sağlığı çok kapsamlı bir şekilde tanımlar: Kişinin fiziksel, ruhsal, sosyokültürel anlamda, cinsel açıdan iyi olma hali. Dolayısıyla önyargılardan ve baskıdan yoksun, haz ve olumlu hisler içeren, onay çerçevesinde gerçekleşen ve tarafların iletişime açık olduğu, bilgiye ve alakalı sağlık hizmetlerine erişiminin olduğu bir cinsel yaşam, mutlu bir cinsel yaşam için koşullardır. Maalesef mutlu bir cinsel yaşamın tek bir altın kuralı ya da kolayca uygulanabilecek beş basamağı yoktur, ama bireyler ve çiftlerin kesinlikle ulaşabileceği bir konumdur.

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