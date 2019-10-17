Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı
GeriGündem Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
17.10.2019 - 22:29, Son Güncelleme:

Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cinnet getiren Can Yılmaz (35), kendisiyle birlikte eşi Güllü (30) kızı Zeynep Yılmaz'ı (12), benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve vucutlarında yanıklar bulunan aileden, anne Güllü Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay 19.00 sıralarında Ergani ilçesinin Aziziye Mahallesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 4 çocuk babası Can Yılmaz, iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirdi. Bu sırada evde bulunan benzini önce kızı Zeynep ve eşi Güllü Yılmaz'ın üzerine döken baba Yılmaz ardından ateşe verdi. Eşi ve kızı bir anda alev topuna dönen Can Yılmaz daha sonra da kendi üzerine benzin dökerek yaktı.

FERYATLAR ÜZERİNE KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Evden duyulan feryatlar ve yangın nedeniyle komşuları polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Vucutlarında çeşitli derecelerde yanıklar bulunan aileye ise ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Can Yılmaz, eşi Güllü ve kızı Zeynep, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Güllü Yılmaz'ın sağlık durum ağır olmasıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada olay sırasında ailenin diğer 3 çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi. Olayın ardından eve geldiklerin korkunç manzara ile karşılaşan 3 çocuk polis tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili soruştarma başlatıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Terör örgütü şokta! Desteklerini çektiler, 600 terörist firar etti...
Öldürdüğü 'sevgilisinin kocası' için sözleri şoke etti
Tünel kıskacı
Sınavı geçti uzlaştılar... Öğrenci motosikletiyle öğretmene çarpmıştı