Çinli uzman da şifreyi kıramadı

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şifre kırma çalışması için Ankara Adliyesi’nde özel bir oda oluşturuldu. Kapısına x-Ray cihazı konulan özel odada giriş-çıkışların kontrolü için önlem alındı. Soruşturmayı yürüten savcı Adem Akıncı’nın gözetiminde 72 saat boyunca yapılan tüm çalışmalara karşın, Altıntaş’ın telefonunda bulunan ve bazı uygulamaların açılabilmesi için kurduğu ikinci bir şifreleme programı nedeniyle sonuç alınamadı. 16 haneli olduğu belirlenen şifre, tüm çalışmalara karşın çözülemedi. Çalışma sırasında, Altıntaş’ın telefonunun cihaza bağlanmasından sonra, “şifre çözümleniyor” uyarısı alındığı, yüzde 25’e kadar ilerleme kaydedilmesinden sonra, sistemin kilitlendiği belirtildi. Yabancı uzman şifreyi çözemediği halde daha önceden anlaştığı 20 bin dolarlık ücretini aldığı bildirildi.



