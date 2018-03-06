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    Ã‡inli rehberin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kazada 688 bin lira tazminat

    Ã–zden ATÄ°K / Ä°STANBUL, (DHA)Â
    06.03.2018 - 11:13 | Son GÃ¼ncelleme:

    NEVÅžEHÄ°R'in Avanos Ä°lÃ§esiâ€™nde 2012 yÄ±lÄ±nda bir otelin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki taÅŸ sundurmanÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmesi sonucu Ã¶len Ã‡inli turist rehberi 31 yaÅŸÄ±ndaki Hiu Fung Yeungâ€™un ailesi, otel ve sigorta ÅŸirketi aleyhine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± tazminat davasÄ±nÄ± kazandÄ±. 4 yÄ±l sÃ¼ren yargÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, otel ve sigorta ÅŸirketi 638 bin 33 lira maddi tazminat, otelin ayrÄ±ca 50 bin lira manevi tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.

    NevÅŸehir, Avanosâ€™taki 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelin sundurma taÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 23 Ekim 2012â€™de hayatÄ±nÄ± kaybeden Hiu Fung Yeungâ€™un eÅŸi Pui Fan Lee avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir yÄ±l sonra otel yÃ¶netimine ve sigorta ÅŸirketi aleyhine maddi-manevi tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.

    Ä°stanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesiâ€™nce yapÄ±lan yargÄ±lama 28 AralÄ±k 2017â€™de karara baÄŸlandÄ±. GerekÃ§eli kararda, bilirkiÅŸi raporlarÄ±na gÃ¶re Ã‡inli rehberin olayda hiÃ§bir kusuru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi. Ã‡inli rehberin ailesi haklÄ± bulan mahkeme, ailenin maddi ve manevi tazminat talebini kabul etti. Mahkeme, toplam 638 bin 33 lira maddi tazminatÄ±n otel ve sigorta ÅŸirketinden faiziyle alÄ±narak aileye verilmesine hÃ¼kmetti. Mahkeme, anneye 20 bin lira ve ÅŸu anda 5 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu iÃ§in 30 bin lira olmak Ã¼zere toplam 50 bin lira manevi tazminatÄ±n da otelden alÄ±nmasÄ±na karar verdi.

    CEZA DAVASI DEVAM EDÄ°YOR

    Ã–te yandan Ã‡inli rehberin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin otel ÅŸirketi yÃ¶neticisi ile sundurma duvar yapÄ±m ustasÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava halen Avanos Asliye Ceza Mahkemesiâ€™nde devam ediyor.

    "AÄ°LE OLAYLA Ä°LGÄ°LÄ° SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI Ä°STÄ°YOR"

    Ã‡inli ailenin avukatÄ± GÃ¶khan Cindemir, otel ve sigorta ÅŸirketince faizi ve mahkeme masraflarÄ± ile toplam 1 milyon lira tutan maddi tazminat tutarÄ±nÄ±n sigorta ÅŸirketi tarafÄ±ndan Ã¶dendiÄŸini belirterek "Aile her ne kadar maddi aÃ§Ä±dan parayÄ± tahsil etmiÅŸse de, olayla ilgili sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor" dedi.

    OLAYIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

    Olay, Avanos ilÃ§esinde bulunan 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelde 23 Ekim 2012â€™de saat 09.15 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ã‡inli turist rehberi 31 yaÅŸÄ±ndaki Hiu Fung Yeung, otelin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeyken kapÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki yÃ¶resel taÅŸtan Ã¶rme duvarÄ±n blok halinde devrilmesi sonucunda altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Yeung, aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.


    Etiketler: NevÅŸehir , Avanos , Otel , Hiu Fung Yeung , son dakika
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