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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI / DHA
29.04.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

İstanbul'da 52 kişi yakalanmıştı! Mermilerdeki kan donduran detay...

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İstanbul'da 52 kişi yakalanmıştı! Mermilerdeki kan donduran detay...

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan liderliğini 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın yaptığı suç örgütü üyesi 52 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen malzemeler arasında şüphelilerin çatışmalarda kullandığı isabet almış çelik yelekler ve zehirli mermiler dikkat çekti.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini halen bir başka suçtan cezaevinde bulunan 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın yaptığı suç örgütünün Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu'nda vatandaşları silah zoruyla tehdit ederek, uyuşturucu satışı yaptığını ve buna karşı çıkanları silahla tehdit ederek pek çok eyleme karıştığını belirleyerek 18 Nisan'da operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 52 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 tabanca, 1 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, çelik yelek, 2 sahte nüfus cüzdanı ve bir miktar uyuşturucu madde ile 2 bin 215 mermi ve fişek ele geçirilmişti.

CİNAYETLER, SİLAHLI SALDIRI SONRASI BÖYLE BAŞLADI…

Suç örgütünün 4 cinayet, 3 cinayete teşebbüs ve çok sayıda yaralama olayıyla bağlantıları tespit edildi. İddiaya göre, 2016 yılında Ümit Yalçın silahlı saldırıya uğradı. O sırada Yalçın'ın yanında bulunan Orhan Korkmaz, önüne atladığı suç örgütü lideri 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın canını kurtardı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren U.L. çete üyeleri tarafından bir başka saldırıda öldürüldü. U.L.'nin yakınları Ümit Yalçın'ı tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Yalçın'ın, 'U.L.'yi Orhan öldürttü' dediği öğrenildi. Bu cinayetin ardından Orhan Korkmaz ile Çingene Ümit'in arası açıldı.

İstanbulda 52 kişi yakalanmıştı Mermilerdeki kan donduran detay...

ARKA KOLTUKTAN ENSESİNE ATEŞ EDİLDİ

Korkmaz, Bahçelievler'de 2 arkadaşıyla birlikte araçla giderken arka koltukta oturan ve aynı suç örgütüne mensup Zeki G. tarafından Çingene Ümit'in talimatıyla ensesinden vurularak öldürüldü.

AĞABEYİNİN CİNAYETİNİN ARAŞTIRIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşanan cinayetler üzerine Orhan Korkmaz'ın kardeşi Barış Korkmaz ise, Zeki G.'nin Çingene Ümit'ten aldığı talimatla abisinin öldürüldüğünü iddia etti. Çetelerle ilişkisi bulunmadığı öğrenilen Barış Korkmaz'ın "Ağabeyimin ölüm talimatını Zeki G.'ye Ümit Yalçın verdi. Benim de başıma bir şey gelirse sorumlusu odur' şeklinde çevresine bilgi verdiği belirlendi. Bunun üzerine Barış Korkmaz 28 Mayıs 2017'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayeti kimin işlediğini araştırmaya devam ediyor.

İstanbulda 52 kişi yakalanmıştı Mermilerdeki kan donduran detay...

ALAN KAVGASINDAN 2 CİNAYET

Suç örgütünün alan kavgası sebebiyle 2017 yılında da 'Çukur Hakan' lakaplı Hakan Z.'yi öldürttüğü, 26 Mart'ta ise Bilal Samet K.'yı öldürttüğü tespit edildi.

52 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları tamamlanan, halen cezaevinde bulunan sorgu için getirilen 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 52 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

ZEHİRLİ MERMİLER DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi ve yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler basın mensuplarına gösterildi. Ele geçirilen malzemeler arasında şüphelilerin çatışmalarda kullandığı isabet almış çelik yelekler ve zehirli mermiler dikkat çekti.

İstanbulda 52 kişi yakalanmıştı Mermilerdeki kan donduran detay...


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