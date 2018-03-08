Cinderes nerede? Harita üzerinde Cinderes neresi?

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO'nun ilerlemeye çalıştığı Cinderes, son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Cinderes nerede? İşte, son zamanların en çok merak edilenlerinden olan Cinderes hakkında her şey..

CİNDERES NEREDE?

Suriye'nin kuzeyinde Halep İli'ndeki Afrin İlçesi'ne bağlı bir belde olan Cinderes, Afrin Çayı kenarındadır. Halep'e 68,4 km, Afrin'e 20,9 km uzaklıktadır. Cinderes ayrıca, Hatay'ın Kumlu ilçesinin de 18 kilometre doğusunda yer almaktadır. Kuzey hattı açık olan Cinderes Afrin’e giden anayolu nedeniyle kritik derecede öneme sahip. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Cinderes'e bağlı bazı köyler TSK tarafından ele geçirildi.

Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Cinderes beldesi havadan görüntülendi. Geniş tarım arazileriyle çevrili beldenin büyük ölçüde boşaltıldığı görüldü. Yerel kaynaklar, PYD/PKK'nın Cinderes’teki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin kent merkezine naklettiğini ileri sürdü. Yerel kaynaklar, terör örgütünün Cinderes çevresine mayınla, belde merkezine de el yapımı patlayıcılarla tuzaklar kurduğunu ifade etti.