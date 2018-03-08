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    Cinderes nerede? Harita üzerinde Cinderes neresi?

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:

    Son günlerde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Cinderes'in nerede olduğu sorusu gündeme gelmeye başladı. Cinderes'in nerede olduğu ve harita üzerindeki konumu, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan oldu. Peki, merak edilen Cinderes nerede yer alıyor? Cinderes nereye bağlı? Cinderes haritada nerede?

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO'nun ilerlemeye çalıştığı Cinderes, son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Cinderes nerede? İşte, son zamanların en çok merak edilenlerinden olan Cinderes hakkında her şey..

    CİNDERES NEREDE?

    Suriye'nin kuzeyinde Halep İli'ndeki Afrin İlçesi'ne bağlı bir belde olan Cinderes, Afrin Çayı kenarındadır. Halep'e 68,4 km, Afrin'e 20,9 km uzaklıktadır. Cinderes ayrıca, Hatay'ın Kumlu ilçesinin de 18 kilometre doğusunda yer almaktadır. Kuzey hattı açık olan Cinderes Afrin’e giden anayolu nedeniyle kritik derecede öneme sahip. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Cinderes'e bağlı bazı köyler TSK tarafından ele geçirildi.

    Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Cinderes beldesi havadan görüntülendi. Geniş tarım arazileriyle çevrili beldenin büyük ölçüde boşaltıldığı görüldü. Yerel kaynaklar, PYD/PKK'nın Cinderes’teki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin kent merkezine naklettiğini ileri sürdü. Yerel kaynaklar, terör örgütünün Cinderes çevresine mayınla, belde merkezine de el yapımı patlayıcılarla tuzaklar kurduğunu ifade etti.

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