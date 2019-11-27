Çin’den Sinop'a yürüdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇin’den Sinop'a yürüdü
GeriGündem Çin’den Sinop'a yürüdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
SİNOP (İHA)
27.11.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Çin’den Sinop'a yürüdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin’den Sinop'a yürüdü

2017 yılında Çin’den yürümeye başlayan Christoph Rehage, günde ortalama 15-30 kilometre arası yol yürüyerek 2 yıl sonunda Sinop'un Gerze ilçesine ulaştı.

Gezgin Christoph Rehage, 2017 yılında Çin’den başladığı yürüyüşte günde ortalama 15-30 kilometre arası yol yürüyerek 22 Kasım 2019 Cuma günü gece saatlerinde Gerze merkeze geldi. Gürcistan’a vardığında kendisi gibi gezgin ve buzul araştırmacısı Lea ile bir süredir yolda olan Christoph, Gerze’ye gelerek burada iki gün konakladı. Çin’den başladığı yolculuğa Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, İran, Azerbaycan, Gürcistan’dan geçip 18 Eylül’de Artvin Hopa’ya gelerek Türkiye’ye giriş yaptı.

Gezgin, Hopa’dan Gerze’ye 616 kilometre yolu yürüyerek 38 günde geldi. Gerze'de iki gün konaklayarak bol bol fotoğraflar çeken Christoph, iki günün ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Gezgin olmasının yanı sıra yazar olduğunu söyleyen Christoph kitaplarının dört farklı dile çevrildiğini, yürüyüş boyunca finansını kitap satışları ve yaptığı söyleşilerden kazandığını belirtti. Çektiği fotoğrafları, yürüyüş sırasındaki rota ve kilometreleri gün gün sosyal medya hesabından paylaşan Christoph, Gerze’de çektiği fotoğrafları da paylaşarak, “Türkiye çok güzel, insanları çok samimi. Her gittiğim yerde kendime güzel arkadaşlar buldum. Gerze’yi de çok sevdim. Küçük ve sevimli bir yer. Sonraki kitabımda buradan da bahsedeceğim” diyerek Çin'de başladığı yürüyüşünü Almanya’da sonlandırıp ardından aynı yolu tekrar yürüyerek geri dönmek istediğini kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle