Çin’den davet
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Çin Halk Cumhuriyeti’nden davet geldi. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, makamında ziyaret ettiği Kılıçdaroğlu’nu, “Aradan uzun zaman geçti, Çin’e yeniden bekleriz” diyerek 1 Ekim’de yapılacak 70’inci Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına davet etti.
Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Deng Li ve beraberindeki heyeti, dün parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda dünya ekonomisi, dünya siyaseti ve Çin ile olan ilişkiler konuşuldu. Büyükelçi Li, Kılıçdaroğlu’na Orta Asya’yı Orta Doğu ve Avrupa ile birbirine bağlayan Çin’in İpek Yolu projesi hakkında bilgi verdi. Li, Çin’in yeni projelerini de anlattı. Projeler hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu’nun ise Çin’in dünya ekonomisinde giderek önemli bir aktör haline geldiğini söyledi. Li, Kılıçdaroğlu’nun 2013 yılında ülkesine yaptığı ziyareti anımsatarak, “2013’te gelmiştiniz ama aradan çok zaman geçti. Sizi yeniden Çin’e bekleriz” dedi. Li, Kılıçdaroğlu’nu 1 Ekim’de kutlanan Çin’in 70’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları için davet etti. Kılıçdaroğlu ise Çin’in dünya sahnesinde siyasi önemini ve Çin’deki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiğini belirterek “Elbette uygun bir zamanda davetinize icabet etmekten ben de memnun olurum” dedi.
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