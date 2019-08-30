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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA  
30.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çin’den davet

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Çin’den davet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Çin Halk Cumhuriyeti’nden davet geldi. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, makamında ziyaret ettiği Kılıçdaroğlu’nu, “Aradan uzun zaman geçti, Çin’e yeniden bekleriz” diyerek 1 Ekim’de yapılacak 70’inci Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına davet etti.

Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Deng Li ve beraberindeki heyeti, dün parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda dünya ekonomisi, dünya siyaseti ve Çin ile olan ilişkiler konuşuldu. Büyükelçi Li, Kılıçdaroğlu’na Orta Asya’yı Orta Doğu ve Avrupa ile birbirine bağlayan Çin’in İpek Yolu projesi hakkında bilgi verdi. Li, Çin’in yeni projelerini de anlattı. Projeler hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu’nun ise Çin’in dünya ekonomisinde giderek önemli bir aktör haline geldiğini söyledi. Li, Kılıçdaroğlu’nun 2013 yılında ülkesine yaptığı ziyareti anımsatarak, “2013’te gelmiştiniz ama aradan çok zaman geçti. Sizi yeniden Çin’e bekleriz” dedi. Li, Kılıçdaroğlu’nu 1 Ekim’de kutlanan Çin’in 70’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları için davet etti. Kılıçdaroğlu ise Çin’in dünya sahnesinde siyasi önemini ve Çin’deki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiğini belirterek “Elbette uygun bir zamanda davetinize icabet etmekten ben de memnun olurum” dedi.                   

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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