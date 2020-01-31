Çin'deki Türk vatandaşları: Koca Yusuf'u bekliyoruz, gözümüz yollarda

Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere ambulansa dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M askeri kargo uçağı, öğle saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti. Çin'in Vuhan kentindeki Vuhan Havalimanı'nda bekleyişlerini sürdüren Türk vatandaşları ise bulundukları alandan videolar paylaştı. Güvenlik nedeniyle iki maske birden takan bir Türk Vatandaşı; 'Artık sabaha kadar mı bekleyeceğiz ne zamana kadar bekleyeceğiz bilmiyoruz ama 'Koca Yusuf' için gözlerimiz yollarda' şeklinde açıklama yaparak Türkiye'den gelecek olan kargo uçağının heyecanını yansıttı.