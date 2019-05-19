Çinçilla nedir?
Çinçilla, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlardan biri. Kısa kuyruklu ve uzun kuyruklu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşte, çinçilla ile ilgili merak edilenlerin detayları
Çinçilla, çinçillagiller familyasının bir cinsi olan kemirgenlerdir. Güney Amerika tavşanı olarak bilinmektedir. Kökeni aslen Güney Amerika olup, önceleri mavimsi boz postu yüzünden avlanmış ve neredeyse nesli tükenme aşamasına varmıştır. Bugün de ev ve kürk hayvanı olarak kullanılmaktadırlar.
Kökeni Güney Amerika olan kemirgenlerden çinçilların kürk yapımı yüzünden avlandığı biliniyor. Çinçillaların kürkünden üretilen mantoların Avrupa'da 10 bin ila 300 bin Avro arasında satıldığı belirtiliyor.
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