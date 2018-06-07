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    Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

    Hürriyet Haber
    07.06.2018 - 06:31 | Son Güncelleme:

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde, insanları cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirtilen sahte hoca B.Ç. yakalandı. Sahte hocanın evinde yapılan aramada eşek kuyruğundan kıl yumağı ele geçirildi

    Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışma kapsamında sahte hoca B.Ç.'nin cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirlendi.

    EVİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

    Çay Mahallesi 75'inci Sokak’ta B.Ç. isimli şahsın evinde polis tarafından yapılan aramada 16 bin 180 TL, 100 Euro, 137 adet 9 mm mermi, 1 adet kamera kayıt cihazı, Kur'an-ı Kerim, eşek kuyruğundan kıl yumağı, duaların yazılı olduğu kağıtlar ve sahte hocanın isminin yazılı olduğu reçete koçanları ele geçirildi.

    Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti

    SERBEST BIRAKILDI

    Gözaltına alınan B.Ç. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: Samsun , cinci hoca , Gözaltı , HABER , haberler
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