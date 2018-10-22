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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Süleyman EKİN/DHA
22.10.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

'Cinci hoca' davasında inanılmaz ifadeler!

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'Cinci hoca' davasında inanılmaz ifadeler!

ANTALYA’da, ’Sende ölüm büyüsü var’ diyerek, ayrıca ’cin çıkarma’ seansları düzenleyerek birçok kişiden haksız kazanç sağlamak, ’dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak, ve ’cinsel saldırı’ iddialarıyla tutuklu yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ve dini duyguları istismar idiasıyla eşi Öznur Yeşilot’un davasına devam edildi. Şikayetçi mağdur E.O., duruşmada Tali Yüksel Yeşilot’un, babasına ’Sen namazında niyazında birisin. Kızının Londra’da ne yaptığını biliyor musun?’ diyerek, kendisini kardeşine öldürtmek istediğini iddia etti. 

Antalya’da çok sayıda kişiyi kendilerine ’ölüm büyüsü’ yapıldığına ikna edip, ’cin çıkarma’ seansları düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada şikayetçi E.O., ’24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ile 7 yıl hapsi istenen Öznur Yeşilot hakkında yeni iddialarda bulundu. E.O., Yeşilot çifti ile etrafındakilerin asıl planlarının bir faciaya yol açmak olduğunu ileri sürdü. Bunun için çiftin Denizli’de tiyatro eğitimi aldıklarını söyleyen E.O., iddialarını şöyle sıraladı:

’YEŞİLOT İKİLİSİ VE BERABERİNDEKİLERE 2 MİLYON TL KAPTIRDIK’

Yeşilot ikilisi ve beraberindekilere toplam 2 milyon TL kaptırdık. Onların bize söylediğine göre bu paralar büyü bozulduktan sonra geri verilecekti. Paranın bize teslim edilme vakti geldiğinde tıpkı Ermenek’te yaşanan olayın bir benzerini bizim üzerimizde denemeye başladılar. Hatırlanacağı üzere, Tali Yüksel Yeşilot 2 yıl önce Karaman’ın Ermenek ilçesinde, Hakan N.’nın boşandığı eşi Şerife Ş. ile 4 akrabasının öldürülmesiyle ilgili ’azmettiricilik’ suçundan yargılanmıştı. Ermenek’te görülen davada Tali Yüksel Yeşilot ’kasten öldürmeye azmettirme’ suçlamasından beraat etmiş ancak ’dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılıktan suçlu bulunmuştu. Bizim olayımızda da aynı planı devreye koydular."

Tali Yüksel Yeşilot’un, babasına ’Sen namazında niyazında birisin. Kızının Londra’da ne yaptığı biliyor musun’ diyerek, kendisini kardeşine öldürtmek istediğini söyleyen E.O., "Ayrıca sözde bana nişanlımın ailesinin büyü yaptığı iftirasını atarak, nişanlım ve ailesini de benim aileme öldürtmek istiyorlardı. Ama bunda başarılı olamadılar. Eğer bu işi erken yargıya taşımasaydık, belki bizden de birileri mezarda, birileri cezaevinde olacaktı" diye konuştu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.10.2018)
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