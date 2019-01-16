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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.01.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Cinayetten sonra kız arkadaşıyla tatile gittiği iddia edilmişti! Flaş gelişme

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Cinayetten sonra kız arkadaşıyla tatile gittiği iddia edilmişti! Flaş gelişme

Antalya'da biriken borcu nedeniyle kendisini tehdit eden kişiyi rezidans önünde öldürdükten sonra sevgilisiyle tatile çıktığı öne sürülen sanık müebbet, kız arkadaşı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Eren Özen, tutuksuz yargılanan Ç.Y, maktul ve sanığın yakınlarıyla taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen S.A, sanığın kendisini arayarak "Hasan Hüseyin Liman'ı öldürdüm." dediği yönündeki ifadesini kabul etmeyerek, "Polis ifademi yanlış yazmış. İfademi okumadan imzaladım. Sanık beni aradığında, "Ağabey Hasan Hüseyin Liman öldürülmüş, benim üzerime atıyorlar.' demişti. Bu nedenle verdiğim ilk ifademi kabul etmiyorum." dedi.

Tanığın hem polise hem de mahkemede verdiği ifadelerini kabul etmeyen sanık Özen, tanığı olaydan sonra aramadığını öne sürdü. S.A. ile aralarında husumet bulunmadığını savunan Özen, tanığın olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde ailesinden para koparmak için bu tür ifadeler verdiğini iddia etti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıklardan Eren Özen'in "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını, Ç.Y. hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi.

Son sözü sorulan sanıklardan Eren Özen, sitenin önüne indiğinde Hasan Hüseyin Liman vurulmuş yüzüstü yatarken gördüğünü iddia ederek, "Ona ateş edenler beni de vurur korkusuyla kaçtım. Olaya karışmak istemedim. Sitenin kamera kayıtları incelenince suçlunun bulunacağını düşündüm. Sitenin kameralarının çalışmadığını bilmiyordum. Kız arkadaşımla olay günü Adrasan'a tatile gitme planımız vardı. Kız arkadaşıma olayla ilgili bir şey söylemedim ve planladığımız tatile gittik." diye konuştu.

Sanık Ç.Y. de olayla hiçbir ilgisinin olmadığını savunarak beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Eren Özen'e "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet, kız arkadaşı Ç.Y'ye ise "yardım" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca duruşmada tanık olarak dinlenen S.A hakkında ise "yalancı şahitlikten" suç duyurusunda bulunulmasını hükmetti.

"KARDEŞİME DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLDU"

Öldürülen Hasan Hüseyin Liman'ın kardeşi Huriyet Liman, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği karardan memnun olduklarını söyledi. Adaletin yerini bulduğunu dile getiren Liman, "Farklı bir ceza verilseydi üzülürdük. Kardeşimiz geri gelmeyecek ama yine de bizim için az da olsa teselli oldu diyebiliriz. 19 Ocak kardeşimin doğum günüydü. Bu karar bir anlamda kardeşime doğum günü hediyesi oldu." diye konuştu.

Muratpaşa ilçesindeki bir rezidansın önünde 30 Mart 2016'da yaralı bulunduğu ihbarını alan 112 Acil Servis ekibi, Hasan Hüseyin Liman'ın (36) cansız bedeniyle karşılaşmış, emlakçı Eren Özen ve kız arkadaşı Ç.Y. gözaltına alınmıştı.

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