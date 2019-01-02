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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUSA KESLER
02.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cinayette zincir davası

Musa KESLER
Musa KESLER
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Musa KESLER
Musa KESLER
Cinayette zincir davası

Bodrum açıklarında 17 Eylül’de 3 göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasına dair iddianamede, olayın çeşitli aşamalarında yer alan 14 sanığın her biri için ‘olası kastla kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla 3’er kez ‘müebbet’ hapis cezası istendi. Sanıklar arasında faciadaki tekneyi tamir edenlerden göçmenleri ağırlayan otel sahibine kadar ölüme götüren zincirin her halkası var.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre zanlılar teknenin bozuk olduğunu bildikleri halde kapasitesinin üstünde insanla doldurdular. Yolda teknenin su almaya başladığını fark eden kaptan, göçmenleri uyarmadan denize atladı ve kaçtı. 17 Eylül gece yarısı 00.58’de Sahil Güvenlik birimlerine gelen ihbarda kendini ‘balıkçı’ olarak tanıtan kişi, Adacık mevkiinde ‘denizden çocuk sesi geldiğini’ söyledi. Bölgeye giden ekipler denizde 8’i çocuk, 15 göçmen buldu. Su yüzünde 2 göçmen kadının da cansız bedeni vardı. Hawnaz Aljaw (23) adlı kadının cesedi ise batan teknenin içinde 2 gün sonra bulundu. İfadelere göre zanlılar, göçmenlerin otelden sahile sevkini ‘VIP’ araçlarla yaptı. Sanıklardan biri Bodrum’da ‘UBER’ şoförü olduğunu söyledi.

Mağdur ifadelerine göre tekne ile açıldıktan yaklaşık 100 metre sonra teknenin kaptanı önce telefonla konuştu, sonra da hiçbir şey söylemeden suya atladı ve karaya doğru yüzmeye başladı. Bir süre sonra da teknenin su aldığı anlaşıldı. Ancak göçmenler uyarılmadığı için hazırlıksız yakalandılar. Teknenin ön kısmı havaya kalktı ve bu sırada suya düşen göçmenlerin üzerine devrildi. 1.5 saat sonra 15 göçmen kurtarıldı. 3 kişi ise hayatını kaybetti.

Savcı iddianamede şu değerlendirmeyi yaptı: “Teknenin olayın başlangıcından önce ‘arızalı olduğu’ şüpheliler tarafından bilindiği, arızanın tamir edilerek giderilmeye çalışıldığı, diğer şüphelilerin ve göçmenlerin hangi tekne ile göçmenlerin denize açılacaklarını bilmemelerinin olayın safahatına göre mümkün olmadığı, 7 kişi kapasitede olan bir tekneye 18 kişinin bindirilmesinin sonucunda arızalı ve kapasitesi üzerinde yolcu ile denize açılacak teknenin batabileceği ve bunun sonucunda ölüm ya da ölümlerin gerçekleşebileceği tüm şüpheliler tarafından öngörüldüğü halde bu durumu göze alıp kayıtsız kalarak kabullendikleri ve müsnet olası kasıtla kasten öldürme suçunu da işledikleri sonuç ve kanaatine varılmıştır.’ 

Cinayette zincir davası

ŞEBEKE GÖREV DAĞILIMI

Mücahit Tunca: Teknenin resmi kayıtlardaki sahibi.

Adnan Bayruğ, Fırat Yorulmaz: Teknenin gerçek sahipleri, olayın organizatörleri.

Nihat Tiper: Teknenin tamirini yaptıran ve olay anında kaptanla irtibata geçen kişi.

Haval Radha Salih: İstanbul-Bodrum arasındaki irtibatı sağlayan kişi.

Hasan Mohannad: Teknenin kaptanı.

Barış Gedikli: VIP aracıyla göçmenleri sahile sevk etti.

Dursun Anıl Aksu, Ahmet Onur Üremiş: Göçmenlerin sahile sevkinde görev aldı.

Ahmet Abdullah Şah: Otelde göçmenlerle kaldı, organizasyona yardım etti.

Erol Bilgiç, Özhan Tekin: Tekneyi tamir etti.

Esra Mamaker: Otel sahibi, göçmenleri sarılıp uğurlarkenki görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Evren Şimşek: Araç temin etti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.01.2019) 2
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Musa KESLER
Musa KESLER
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