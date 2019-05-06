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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
06.05.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Cinayette kan donduran ayrıntılar! ''Öldüyse öldü, hepimiz öleceğiz..."

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Cinayette kan donduran ayrıntılar! ''Öldüyse öldü, hepimiz öleceğiz..."

KONYA'da, trafik ışıklarında aracına çarptıkları Orhan Kingütmez’i (26) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan, olay tarihinde 17 yaşında olan A.Ç. 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay, Serkan Yıldırım (21) ise 'azmettirme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'Sustalı' diye tabir edilen bıçakla cinayeti işleyen A.Ç.'nin Kingütmez'in öldüğünü öğrenmesi üzerine polise, ''Ne yapayım öldüyse öldü, hepimiz öleceğiz" dediği ileri sürüldü.

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  • Cinayet sanığına 12, azmettirene 25 yıl hapis cezası
  • Cinayet sanığına 12, azmettirene 25 yıl hapis cezası
  • Cinayet sanığına 12, azmettirene 25 yıl hapis cezası
  • Cinayet sanığına 12, azmettirene 25 yıl hapis cezası
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Olay, 8 Ekim 2017 akşamı saat 22.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Serkan Yıldırım'ın kullandığı 42 PY 367 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Orhan Kingütmez'in kullandığı 42 FLG 36 plakalı hafif ticari araca çarptı. Araçtan inen market sahibi Kingütmez ile Yıldırım ve yanında bulunan A.Ç. tartışmaya başladı.

KOVALAYIP BIÇAKLADI

Tartışma sırasında A.Ç., otomobilden aldığı bıçakla Orhan Kingütmez'e saldırdı. Kaçan Kingütmez, cadde üzerinde bulunan parkın duvarından atlarken düştü. A.Ç., Orhan Kingütmez'i yakalayıp, biri göğsünden olmak üzere vücudunun 4 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan evli ve 1 çocuk babası Kingütmez, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

ALKOLLÜ ÇIKTILAR

Olayın ardından kaçan sürücü Serkan Yıldırım ve arkadaşı A.Ç., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Yıldırım 1.50, A.Ç. de 2.20 promil alkollü çıktı.

'Sustalı' diye tabir edilen bıçakla cinayeti işleyen A.Ç.'nin Kingütmez'in öldüğünü öğrenmesi üzerine polise, ''Ne yapayım öldüyse öldü, hepimiz öleceğiz" dediği ileri sürüldü.

BİZE KİMSE BİRŞEY YAPAMAZ

Tutuklanan ikiliden Serkan Yıldırım, haklarında açılan davanın ilk duruşmasında kendisini cinayete azmettirmek ile suçlayan A.Ç.'nin yalan söylediğini ileri sürerek şöyle konuştu:

"A. arayıp, gezelim, dedi. Akyokuş mevkiine gittik. Akol aldık. Onu alkol konusunda zorlamadım. Kendisi 'Bir şey olmaz, kafam bozuk içelim' dedi. Bir süre sonra çerez almak için konsoldan bozuk para aldım. Bu sırada konsoldaki bıçağı gördü. Bıçağı alıp inceledi. Eve giderken, cadde üzerindeki trafik lambalarında durduk. Orhan Kingütmez aşağıya inerek, 'arabama çarptınız' diye bağırmaya başladı. Yeşil ışık yanınca hareket etmek zorunda kaldık.  Evin olduğu sokağın girişinde Orhan Kingütmez, bekliyordu. 'Arabama çarptınız' diyerek, boğazıma sarıldı.

Bu sırada A., bıçağı alıp arabadan inmiş. İkisi boğuşmaya başladı. Ayırmaya çalışıyordum. Orhan, göğsünü tutarak, 'nefes alamıyorum' diyerek, parka doğru koştu. A.da peşinden gitti. Sonra Orhan yere düştü. 'Ambulans, polis çağırın' diye bağırdım. A.bana dönerek, ‘Ben yaptım. Sakin ol. Bize kimse bir şey yapamaz' dedi." 

AZMETTİRME İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar A.Ç. ve Serkan Yıldırım ile öldürülen Orhan Kingütmez'in ailesi katıldı. Savunmasında A.Ç.'nin kendisini azmettirmekle suçladığı ifadeleri kabul etmeyen Serkan Yıldırım, şunları söyledi:

"Ben A.'ya kesinlikle 'konsolda bıçak var, onu al aşağıya in' demedim. Olayı engellemeye çalıştım. Orhan'a herhangi bir bıçak darbesi vurmadım. Orhan'a bıçak darbesi vurduysam içeriden çıkmak nasip olmasın. Bir anlık cahillikle yaptık bu olayı. A. konsolda bıçak olduğunu biliyordu. engel olmaya çalıştım. Suçsuzum. A. yalan söylüyor. iftira atıyor. Beraatimi istiyorum."

SERKAN, ORHAN'A KÜFÜR ETTİĞİNİ KABUL ETMİYOR

A.Ç. ise olay sırasında Serkan Yıldırım'ın Orhan Kingütmez'e küfür ettiğini ileri sürerek, "Serkan vicdandan bahsediyor ama geride 11 aylık bir bebek ve gözüyaşlı bir eş kaldı. Serkan, Orhan'a küfür ettiğini kabul etmiyor. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Takdir mahkemenindir" dedi.

ÇOCUĞUMU BABASIZ BÜYÜTÜYORUM

Acılı eş Banu Kingütmez de "İnsan öldürmenin Allah katında cezası cehennemdir. Bunun dünyadaki karşığı kadar sanıklara ceza verilmesini istiyorum. Eşimi kaybettim. 11 aylık çocuğumu babasız büyütmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Mahkeme duruşma sonunda Serkan Yıldırım'a, 'kasten adam öldürmeye azmettirme' suçundan 25 yıl, A.Ç.'ye de 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

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