Cinayetler zinciri ortaya çıkarıldı... Kilit isim hastanede yakalandı
İstanbul’da çeşitli tarihlerde Azerbaycanlı 5 kişinin öldürüldüğü saldırılarla ilgili 3 Azerbaycanlı tedavi için gittikleri hastanede gözaltına alındı. Kan davası cinayetlerinin kilit ismi Sahip Mammadov çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi 2203 Sokak’ta 19 Aralık 2015 saat 23.30 sıralarında silah sesi yükseldi. Silah sesinin ardından polise bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı yapıldı. Polis ekipleri ihbar edilen yere gittiğinde yerde yatan kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset Azerbaycanlı Ramil Mammadov’a aitti. Polis yaptığı araştırmada cinayeti Azerbaycanlı Yapon Gurbanzade ile oğlu Natik’in gerçekleştirdiğini belirledi. Olaydan sonra ortadan kaybolan baba ve oğul hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis olayın nedenine yoğunlaştı ancak olayla ilgili bilgisi olabilecek kişilerin ağzını bıçak açmıyordu.
Polis, baba ve oğulun peşine düşerken Gaziosmanpaşa Şemsettinpaşa Mahallesi 5. Sokak'ta 15 Ocak 2017 günü Azerbaycanlı Mişirhan Aliyev silahla vurularak öldürüldü. Polisin, olayın Ramil Mammadov cinayetiyle bağlantılı olduğu bilgisine ulaşması uzun sürmedi. Gasp ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten kaydı olan Sahip Mammadov,(31) ağabeyi Ramil Mammadov’un öldürülmesinden Aliyev ailesinden bazı kişileri sorumlu tuttu. İlk olarak Mişirhan Aliyev’i hedef almış ve öldürmüştü. Cinayet sırasında yanında 2 Azerbaycanlı daha vardı.
8 Ağustos 2018'de Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 260. Sokak'ta bir cinayet daha işlendi. Polisin tespitlerine göre Mişirhan Aliyev’in kardeşi Ganjali Aliyev,(49) Sahip Mammadov tarafından öldürülmüştü.
DİĞER AİLEDEN KARŞILIK
Bu cinayetten 12 gün sonra Aliyev ailesi Mammadov ailesine karşılık verdi. Gaziosmanpaşa, Şemsipaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi numara 2’de Sahip Mammadov’un ağabeyi ile aynı ismi taşıyan akrabası Ramil Mammadov, Asıf Aliyev tarafından silahla vurularak öldürüldü. Asıf Aliyev polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı adliyede tutuklandı.
HASTANEDE YAKALANDI
Polis, cinayetleri gerçekleştirenleri yakalama çalışması sürerken, yine Gaziosmanpaşa’dan bir cinayet haberi daha geldi. Gaziosmanpaşa 755. Sokak'ta Ruhin Agayev silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Cinayeti, Mammadov ailesinden Kasım Mammadov ve Mubarız Mammadov’un gerçekleştirdiği belirlendi. Cinayetler Azerbaycan vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Gaziosmanpaşa’da yoğunlaşmıştı. Poliste bu bölgede çalışmalarına ağırlık verdi.
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetlerin kilit ismi Sahip Mammadov’un hasta olan çocuğunu Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdüğünü belirledi.
Ekipler hastane çevresinde önlem aldı. Hastane çıkışında Sahip Mammadov yakalandı. Operasyon sırasında Mammadov’un yanında bulunan M.A ve T.M. de gözaltına alındı. 3 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sahip Mammadov tutuklanırken, diğer 2 kişi serbest kaldı.
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