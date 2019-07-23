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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.07.2019 - 21:05, Son Güncelleme:

Cinayetle sonuçlanan şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıkıyor

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde şezlong tartışması nedeniyle polis memuru Kadir Ozan Yüce’nin (28) öldüğü, işletmeci Yüksel Karabulut ile 2 kişinin yaralandığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

 

Edremit Narlı Mahallesi İlyada Sitesi sahil kısmında kaçak olarak büfe işleten Yüksel Karabulut, sahilin geniş bir bölümünü işgal ederek, şezlong koyup, kaçak baraka yaptı. Site sakinlerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunması üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaçak barakayı yıkarak, şezlongların bir bölümünü kaldırdı. Bu duruma öfkelenen Yüksel Karabulut, iddiaya göre site sakinlerine yönelik hakaretlerde bulunarak, "Sizin yüzünüzden işyerim yıkıldı" diyerek bağırmaya başladı. Bu sırada tatil için sitedeki yazlıkta kalan İstanbul Başakşehir Güvenlik Büro Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce ile Yüksel Karabulut arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında darp edildiği öne sürülen polis memuru Yüce, sitedeki evinden tabancasını alarak havaya ateş etti.

ÇATIŞMA ÇIKTI, 1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Görgü şahitlerinin ifadesine göre Karabulut'ta silahını çıkartarak ateş atmeye başladı. İki tarafından karşılıklı birbirlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Polis memuru Yüce ve Karabulut ile olay yerinde bulunan Mehmet Coşkun (64) ve Emine Yılmaz (45) kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Çevrede korku ve paniğe yol açan çatışmanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada ağır yaralanan Yüce, hastanede yaşamını kaybederken, Karabulut ve Coşkun’un hayati tehlikeleri sürüyor. Hafif yaralanan Emine Yılmaz’ın ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı Yakını ambulans kaçırdı
Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı! Yakını ambulans kaçırdı
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