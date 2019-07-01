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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.07.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Cinayetin sırrı çözüldü! Kan donduran ifadeler

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ÇORUM’da boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Ş.’yi (20) otomobilde tabancayla başından vurarak, öldüren Selim Ş. (25) polisteki sorgusunda "Gökçeni korkutma bahanesiyle ateş ettim ama vuruldu" dedi. Selim Ş., kasten öldürme suçundan tutuklanırken, genç kadının annesi Neslihan ile babası Yaşar Ş.’de cinayete azmettirme iddiasıyla tutuklandı. Cinayette kullanılan tabancanın öldürülen Gökcen Ş.’nin annesi Neslihan Ş.’ye ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Zonguldak’ta oturan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş.’yle boşanma aşamasına gelince, bir süre önce Çorum’a yerleşti. Üç ay sonra Gökcen Ş’nin kaldığı evin adresini öğrenen Selim Ş., beraberinde eşinin anne ve babasını da alarak dün kente geldi. Otomobille adrese giden aile, bir süre bekledi ardından Gökcen Ş., kızıyla evden çıktı. Bu sırada Selim Ş., koşarak kızına sarılıp, otomobile oturttu. Gökcen Ş. ise başta otomobile binmek istemedi ardından ailesini görünce araca girdi. Bu sırada Gökcen Ş. ile Selim Ş. konuşmaya başladı. İkili arasındaki konuşma tartışmaya dönüşünce iddiaya göre, Selim Ş., yanındaki tabancayla Gökcen Ş.ye ateş açtı, Mermilerin isabet ettiği Gökcen Ş., kanlar içerisinde yığıldı.

Baba Yaşar Ş.nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilin arka koltuğundaki Gökcen Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Ş. ile kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından Gökcen Ş.’nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

’KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM’

Emniyete götürülen Selim Ş.’nin polise verdiği ifadesinde şunlar kaydedildi:

"3 aydır nerede olduğunu bilmiyor ve haber alamıyordum. Eşimin beni defalarca aldattığını öğrenmiştim. Ama çocuğum için kendisine katlanmıştım. Ben sığınma evinde olduğunu sanıyordum. Kendisinden 3 aydır da haber alamıyordum. Kayınvalidem olan Neslihan ve kayınpederim olan Yaşar Ş. ile birlikte bize verilen adrese geldik. Çorum’a gelmeden önce kayınvalideme ait silahın yatağın altında olduğu biliyordum. Oradan da silahı aldım. Ayrıca dedemden kalma silahı da aldım. Onların haberi yoktu. Yani ikisi de üzerimde silah olduğunu bilmiyorlardı. Sonra bizi arayıp eşimin adresini bilen kadınla Çorumda buluştuk. Bize evi gösterdi. Biz evin olduğu sokakta beklemeye başladık. Bir süre sonra karım ve kızımı gördüm. Ben araçtan indim kızıma sarıldım. Gökcen anne ve babasını arabada görünce bindi. Sonra aramızda münakaşa başladı. Gökcen araçtan inmeye çalıştı. Tartışmamız bir süre devam etti. Ben Gökceni korkutma bahanesiyle ateş ettim ama vuruldu. Kayınpederim polisi aradı. Polis bizi durdurduğunda sağlık ekipleri geldi. Ancak Gökcen’in öldüğü bize söylendi" dedi.

 

Cinayetin sırrı çözüldü Kan donduran ifadeler

’SİLAH NEREDEN ÇIKTI, HİÇ BİLMİYORUM’

Damadında silah olduğunu bilmediğini belirten Yaşar Ş.’nin ifadesinde "Biz kızımdan 3 aydır haber alamıyorduk. Gelen telefon üzerine Çorum’a gittik. Kızımın kaldığı evin önünde bir süre bekledik ve sonra kızım torunumla birlikte dışarıya çıktı. Damadım Selim Ş. araçtan inip kızımı araca bindirdi. Aracı ben sürüyordum. Sonra ikisinin arasında tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve damadım silahla ateş etti. Silah nereden çıktı hiç bilmiyorum, bize silah olduğunu damadım söylemedi. Eşimin ruhsatlı silahını almış, silah evde saklıydı. Damadım bizde kaldığı için evin içini biliyordu. Ben kendisine silah vermedim. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Ben olayların bu aşamaya gelmesini istemezdim dediği öğrenildi.

’BENİM SİLAHIMI ALMIŞ’

Anne Neslihan Ş.’nin ise ifadesinde, "Çorum’a geldik ve kızımın kaldığı mahallede bir süre bekledik, sonra kızımı gördük ve araca bindi. Damadımla tartışmaya başladı. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Benden habersiz damadım benim silahımı almış" dediği kaydedildi.

Öte yandan, öldürülen kadının evini gösteren Sevcan Ş. ise "Ben öldürülen Gökcen’in bebeğine üzülüyordum. Eve gelen gidenler oluyordu. Rahatsızdım. Gelsinler bebeği alsınlar diye aramıştım. Böyle olacağını bilseydim hiç aramazdım" dediği öğrenildi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selim Ş. ’Kasten öldürmek’ suçundan, Neslihan ve Yaşar Ş. de ’Azmettirme’ suçundan tutuklandı. Kadının yaşadığı evi gösteren Sevcan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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