Cinayetin bahanesini nota yazdı: Surat yapıyordu!
SAMSUN’da otel çalışanı Gökhan Erçin (31), bir süre ayrı yaşadıktan sonra tekrar bir araya geldiği eşi Ayşe Erçin’i (30) başından tabancayla vurarak öldürdükten sonra, ’Hala bana surat yapıyor. Keşke böyle olmasaydı. Elveda’ notu bırakıp, aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, saat 06.30 sıralarında İlkadım ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir otelde teknik danışman olarak çalışan Gökhan Erçin ile bir süre ayrı yaşadığı eşi Ayşe Erçin’le tekrar bir araya geldi. Ancak çift, bu sabah yine tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Erçin, belinden çıkardığı tabancayla eşini başından vurdu. Ayşe Erçin, kanlar içinde yerde kalırken, Gökhan Erçin aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde öldüğünü belirledi.
GERİDE NOT BIRAKTI
Çiftin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, Gökhan Erçin’in olaydan önce ’Eşimle ayrı yaşıyorduk. Yeniden birleştik fakat olmadı. Hala bana surat yapıyor. Keşke böyle olmasaydı. Elveda’ yazılı bir not bıraktığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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