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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
05.03.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

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Cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

KARAMAN'ın Çakırbağ köyünde, evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'ı (30) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bekir K. (48), adliyeye sevk edildi. Bekir K., basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna, "Eşimin yanında bana küfür etti. İki yıldır da tehdit ediyordu'' yanıtını verdi. Dural'ın yakınlarının, taşla evine saldırdığı Bekir K.'nin eşi ve çocuğunun güvenli bir yerde koruma altına alındığı öğrenildi. 

 Olay, dün saat 13.00 sıralarında Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir K., iddiaya göre evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan çiftçi Mikail Dural'a, ''Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim'' dedi. Dural da araziyi kiraladığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Bekir K., evinden aldığı av tüfeği ile Mikail Dural'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Dural, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 

Mikail Dural'ın ölüdürüldüğü haberini alan yakınları, Bekir K.'nin evinin önünde toplandı. . Jandarma, K.'yi gözaltına aldı. Eşi ile çocuğunu ise evden uzaklaştırdı. Yaklaşık 50 kişilik kalabalık, Bekir K.'nin evine taşla saldırdı. Taşlı saldırganlara jandarma müdahale etti.

'EŞİMİN YANINDA KÜFÜR ETTİ'

Bekir K., bugün jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bekir K.,  basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna, ''Eşimin yanında bana küfür etti. İki yıldır da tehdit ediyordu. Yine de cinayeti işlediğim için pişmanım'' yanıtını verdi.

JANDARMA EVİNİN ÖNÜNDE NÖBET TUTUYOR 

Jandarma Bekir K.'nın evinin önünde yeni bir saldırıya karşı önlem alırken, Bekir K.'nin eşi ve çocuğunun güvenli bir yerde koruma altında olduğu belirtildi.

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