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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
23.11.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Cinayetin ardından korkunç ifadeler

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Cinayetin ardından korkunç ifadeler

İstanbul, Tuzla’da özel bir hastanenin önündeki otomobilde öldürülen Levent Kırcılar’ın cinayet şüphelisi Mehmet Kargı gözaltına alındı. Kargı, otomobilde alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktığını, Kırcılar’ın silahını almak için hamle yaptığını, kendisinin önce davranarak ateş ettiğini öne sürdü. Kargı tutuklandı.

Yayla Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde geçen Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında park halindeki 34 DD 9865 plakalı otomobilde bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Polis öldürülen kişinin bölgede esnaflık yapan Levent Kırcılar(43) olduğunu belirledi. Sol bacak üstünden vurulduğu belirlenen Kırcılar’ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

‘SİLAHIMA HAMLE YAPTI ÖNCE BEN DAVRANDIM ATEŞ ETTİM’

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelede araçtan çıkarak kayıplara karışan kişinin Mehmet Kargı (41) olduğu anlaşıldı. Yağ ticareti yaptığı belirtilen Kargı, Pendik’te gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada Kargı’nın olayda kullandığı tabanca ele geçti. Kargı, Emniyetteki ifadesinde, “Levent’le araçta alkol alırken aramızda tartışma çıktı. Kavga etmeye başladık. Üzerimdeki silahı almak için hamle yaptı. Ben erken davranarak ateşledim” dediği öne sürüldü.

Kargı’nın tehdit, yaralama, hakaret, açıktan hırsızlık, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmekten, Kırcılar’ın uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımı ile kasten yaralama, mala zarar verme, kötü muamele, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali konularından kaydı çıktı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Kargı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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