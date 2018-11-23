Cinayetin ardından korkunç ifadeler
İstanbul, Tuzla’da özel bir hastanenin önündeki otomobilde öldürülen Levent Kırcılar’ın cinayet şüphelisi Mehmet Kargı gözaltına alındı. Kargı, otomobilde alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktığını, Kırcılar’ın silahını almak için hamle yaptığını, kendisinin önce davranarak ateş ettiğini öne sürdü. Kargı tutuklandı.
Yayla Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde geçen Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında park halindeki 34 DD 9865 plakalı otomobilde bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Polis öldürülen kişinin bölgede esnaflık yapan Levent Kırcılar(43) olduğunu belirledi. Sol bacak üstünden vurulduğu belirlenen Kırcılar’ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
‘SİLAHIMA HAMLE YAPTI ÖNCE BEN DAVRANDIM ATEŞ ETTİM’
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelede araçtan çıkarak kayıplara karışan kişinin Mehmet Kargı (41) olduğu anlaşıldı. Yağ ticareti yaptığı belirtilen Kargı, Pendik’te gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada Kargı’nın olayda kullandığı tabanca ele geçti. Kargı, Emniyetteki ifadesinde, “Levent’le araçta alkol alırken aramızda tartışma çıktı. Kavga etmeye başladık. Üzerimdeki silahı almak için hamle yaptı. Ben erken davranarak ateşledim” dediği öne sürüldü.
Kargı’nın tehdit, yaralama, hakaret, açıktan hırsızlık, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmekten, Kırcılar’ın uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımı ile kasten yaralama, mala zarar verme, kötü muamele, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali konularından kaydı çıktı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Kargı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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