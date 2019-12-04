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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.12.2019 - 19:40, Son Güncelleme:

Cinayeti özel ekip aydınlattı... Arkadaşlarını öldürüp dereye atmışlar!

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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Afgan uyruklu arkadaşlarını öldürerek dere yatağına atan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi’nde 25 Kasım’da kurumuş bir dere içerisinde kolu kopmuş ve yüzü parçalanmış şekilde bulunan Afgan uyruklu Mojibullah Azizi’ye ait cesedin cinayet kurbanı olduğu anlaşıldı.

Vahşi köpekler tarafından kolu koparılmış ve yüzü parçalanmış şekilde bulunan Mojibullah Azizi’e ait cesetle ilgili olayın aydınlatılması amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturularak geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Özel ekip tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bölgedeki kameralar, MOBESE sistemleri, araç kiralama şirketleri, taksi durakları, otobüs firmaları, oto yıkama ve emlak şirketlerinde araştırmalar yapıldı. Mojibullah Azizi cinayetiyle ilgili olayın şüphelilerinin K.A., R.S.K., İ.M., L.M.O. ve M.İ.O. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

YURTDIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Özel ekip şüpheli şahıslardan K.A. ve R.S.K.'yi yurtdışına kaçmak isterken Yozgat‘ın Akdağmadeni ilçesinde sahte pasaport ve kimliklerle yakaladı. Diğer şüpheli İ.M. ise Manisa il merkezinde yapılan takip sonucunda yakalandı.

Öte yandan olaya karıştığı değerlendirilen L.M.O. ve M.İ.O. isimli 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda kaçak cep telefonları, çok sayıda telefon kartı, sahte pasaport ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekibin başarılı çalışmalarıyla aydınlatılan olayla ilgili Afgan uyruklu K.A., R.S.K. ve İ.M. olmak üzere 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firarda olan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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